為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏監前逞兇6煞延押2個月 需待在牢裡過年

    屏監門口血腥暴力案扛罪6嫌被屏東地院裁定繼續羈押。（資料照）

    屏監門口血腥暴力案扛罪6嫌被屏東地院裁定繼續羈押。（資料照）

    2022/01/27 09:09

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄門口去年2月間發生會客菜業者遭6名惡煞打爆頭重傷案件，6人被依殺人未遂罪起訴羈押迄今將近11個月，過年前6人打出親情牌請求交保回家與家人團圓，屏東地院認為他們刻意隱匿幕後主使者，且有串證之虞，裁定再延長羈押2個月，扛罪6人恐得在牢裡度過春節了。

    與該起暴力案件似曾相似場景出現在2年多前，屏監陳姓戒護科長也在門口遇伏被4惡煞打斷手腳，引發輿論譁然，想不到類似「教訓」手法再現，苦主換成剛出獄從事監所會客菜生意的郭姓更生人，他被張姓等6名預謀施暴的年輕人分持棍棒打成重傷住進加護病房。

    施暴6人落網後供詞避重就輕，檢警認為幕後有主使者，卻難以突破嫌犯心防，檢依殺人未遂罪起訴6嫌，並聲押獲准；6人最近打出親情牌提出交保聲請，強調已被羈押近11個月，他們已經認錯，希望能回家過年，與家中父母及妻小團圓。

    屏東地院認為被告6人犯案後均將手機、行兇時所穿著衣物、凶器等丟棄，並委由他人藏匿犯案車輛，顯早有預謀，並有意隱匿幕後主使者身分，足認羈押原因仍然存在，裁定從1月21日起延長羈押2個月，可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    隱匿幕後主使者！屏監門口暴力案6嫌起訴 法院裁定延長羈押
    2021/12/02 08:54

    隱匿幕後主使者！屏監門口暴力案6嫌起訴 法院裁定延長羈押
    又是獄中大哥遙控？屏監前二度血腥暴力 扛罪6嫌全收押
    2021/03/01 06:28

    又是獄中大哥遙控？屏監前二度血腥暴力 扛罪6嫌全收押

    血壓失控 當心肺炎感染症入侵恐致命
    會客菜有眉角 「香腸、雞、鴨」不能一起送
    2021/02/26 13:35

    會客菜有眉角 「香腸、雞、鴨」不能一起送
    會客菜竟拌炒「強姦藥」 矯正署研擬查驗加強列管
    2020/07/01 18:01

    會客菜竟拌炒「強姦藥」 矯正署研擬查驗加強列管
    台北看所守會客菜摻毒 刑事局鑑驗證實含FM2毒品成分
    2020/07/01 14:05

    台北看所守會客菜摻毒 刑事局鑑驗證實含FM2毒品成分
    台北看所守會客菜摻毒 「毒魚乾」交刑事局送驗
    2020/07/01 13:07

    台北看所守會客菜摻毒 「毒魚乾」交刑事局送驗
    FM2摻入小魚乾拌炒騙過鷹眼 獄友分食「毒菜」送醫
    2020/07/01 11:36

    FM2摻入小魚乾拌炒騙過鷹眼 獄友分食「毒菜」送醫
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播