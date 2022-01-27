屏監前逞兇6煞延押2個月 需待在牢裡過年

屏監門口血腥暴力案扛罪6嫌被屏東地院裁定繼續羈押。（資料照）

2022/01/27 09:09

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄門口去年2月間發生會客菜業者遭6名惡煞打爆頭重傷案件，6人被依殺人未遂罪起訴羈押迄今將近11個月，過年前6人打出親情牌請求交保回家與家人團圓，屏東地院認為他們刻意隱匿幕後主使者，且有串證之虞，裁定再延長羈押2個月，扛罪6人恐得在牢裡度過春節了。

與該起暴力案件似曾相似場景出現在2年多前，屏監陳姓戒護科長也在門口遇伏被4惡煞打斷手腳，引發輿論譁然，想不到類似「教訓」手法再現，苦主換成剛出獄從事監所會客菜生意的郭姓更生人，他被張姓等6名預謀施暴的年輕人分持棍棒打成重傷住進加護病房。

請繼續往下閱讀...

施暴6人落網後供詞避重就輕，檢警認為幕後有主使者，卻難以突破嫌犯心防，檢依殺人未遂罪起訴6嫌，並聲押獲准；6人最近打出親情牌提出交保聲請，強調已被羈押近11個月，他們已經認錯，希望能回家過年，與家中父母及妻小團圓。

屏東地院認為被告6人犯案後均將手機、行兇時所穿著衣物、凶器等丟棄，並委由他人藏匿犯案車輛，顯早有預謀，並有意隱匿幕後主使者身分，足認羈押原因仍然存在，裁定從1月21日起延長羈押2個月，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法