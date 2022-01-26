向高中同學借200多萬還不出反殺死債主 凶手二審判15年

台南高分院依殺人罪判殺害高中同學的黃韋勳十五年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/01/26 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南35歲男子黃韋勳沉迷電玩、積欠高中同學李姓男子200多萬元，卻遲遲不願還債，2021年3月聲稱約好其阿姨代為還債，兩人相約同年3月3日下午在黃的住處見面，黃竟趁李玩手機之際、拿榔頭朝李後腦猛力敲擊，並從垃圾桶旁拿起1把水果刀朝李身體猛刺，造成李傷重不治。黃殺人後即打電話報案自首稱「我殺人了！」。

去年9月間，台南地院依殺人罪判黃韋勳17年徒刑；今天上午，台南高分院改判刑15年。

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一審判決指出，死者李男生前經營燈具製作生意，和凶嫌黃韋勳是高中同學，黃男無固定工作、打零工維生，還迷上電玩，常向李借錢，李除把自己積蓄借給黃嫌、還為了同學情誼向他人、地下錢莊借款給黃周轉，前後共借了200多萬元給黃，但因黃一直遲未清償債務，李男也向黃催討。

後來，黃聲稱已約好阿姨代為還債，與李男相約2021年3月3日下午到黃家商討還債事宜，但黃實際上還不出錢，怕無法還錢真相被李知悉，竟涉持榔頭朝李男後腦猛力敲擊，李抵抗反擊，黃進一步從垃圾桶旁拾起1把水果刀，朝李身上猛刺至少3刀，造成李左肺刺傷大量出血、血氣胸，送醫後仍不治。

案發地附近民眾說，當時李男找來2名友人陪同到黃家討債，李先下車進屋內和黃討論，沒多久就起衝突、最後釀成凶殺案。李的2名友人看到李從屋內跑出來後不支倒地，趕緊下車查看、目擊黃持刀在李後方，黃男則對李的兩友人說「沒你們的事，你們快走，我也要自我了斷」，隨後黃打電話向警方報案坦言「我殺人了」。

李男母親在一審開庭時哀痛地對黃說，「我兒子已經死了，我養好的1個兒子，就因為你欠他錢，他只是要去要錢而已，最後連命都沒有了」。

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