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    林秉樞被訴求處重刑 高嘉瑜：希望一切傷害到我為止

    立委高嘉瑜（左）遭家暴案，嫌犯林秉樞（右）今被依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴，檢方並請求從重量刑。高嘉瑜得知後表示，「希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人」。（資料照；本報合成）

    立委高嘉瑜（左）遭家暴案，嫌犯林秉樞（右）今被依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴，檢方並請求從重量刑。高嘉瑜得知後表示，「希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人」。（資料照；本報合成）

    2022/01/25 18:21

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴、控制行動案，新北地檢署今依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞，並請求法官從重量刑。對此，高嘉瑜表示，要特別感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，檢察官辛苦了。她說，相信未來經過法院的抽絲剝繭，真相終會水落石出，「也希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人」。

    高嘉瑜說，她會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人的權益、讓加害者得到應有的懲罰。

    檢警調查，去年11月間，林秉樞涉嫌於新北市板橋區馥都飯店房內對高嘉瑜施暴、控制行動，期間雖有同意高至立法院簽到，但命她隨時保持通話、回傳搭乘計程車紀錄、工作後馬上回來等。

    家暴案於去年11月30日被週刊披露後，高嘉瑜到警局報案，檢方當晚秘密請她協助辦案，並決定深夜突擊搜索，到飯店拘提林秉樞，當場發現林正在把舊iPhone12資料移轉至iPhone13，且已刪除部分高的裸照及性器官照。

    去年12月1日，檢方複訊後將林秉樞聲押禁見，林在法警戒護下步行前往法院時，5度向高嘉瑜致歉，但又說：「高嘉瑜跟小馬（高的前男友）你們已經贏了，我這邊就是道歉，對不起，放我一馬」。

    庭訊時，林秉樞雖坦承動粗，卻避重就輕說：「我只有打她頭，沒有拖行」，還聲稱施暴後有三跪九叩認錯，兩人沒多久就和好一起親密、泡澡，並當庭求饒「我的人生已經毀了，不可能逃亡」。

    另，國民黨民代質疑無業的林秉樞涉嫌冒充國安人員在外招搖撞騙，且林名下還被爆料有2300萬元的不明鉅額存款，赴台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪。此案移轉至新北檢，檢方於今年1月交由偵辦林嫌涉家暴案的檢察官邱舒婕負責調查。

    立委高嘉瑜（見圖）遭家暴案，嫌犯林秉樞今被依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴，檢方並請求從重量刑。高嘉瑜得知後表示，「希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人」。（資料照，記者廖振輝攝）

    立委高嘉瑜（見圖）遭家暴案，嫌犯林秉樞今被依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴，檢方並請求從重量刑。高嘉瑜得知後表示，「希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人」。（資料照，記者廖振輝攝）

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