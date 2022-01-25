胡睿兒撿屍性侵獲准假釋 高院裁准保護管束可望回家過年

「蛇姬」林采緹前夫胡睿兒（右）獲高院裁准假釋付保護管束。（資料照）

2022/01/25 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，4年前在北市知名夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，被依乘機性交罪判刑2年徒刑定讞，另犯毒品案，被裁定應執行2年1月徒刑，2020年7月發監執行，因已服刑過半，法務部1月20日核准他假釋，高等法院依第93條規定，裁准他假釋付保護管束，胡可望獲准回家過年；此案可抗告。

本名胡睿楷的胡睿兒，這次是第二次申請假釋才獲准。胡於2021年10月服刑過半後，第一次申請假釋遭駁回，今年1月，胡捲土重來，20日獲法務部矯正署複審通過，檢察官向高院聲請胡付保護管束，高院於本月22日裁定獲准付保護管束。按規定，胡獲假釋後，應向觀護人報到。

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2018年6月17日凌晨，被害女子與2名女性友人，至北市信義區夜店「KLASH」玩，她在舞池中認出胡睿兒是藝人，主動攀談，一起跳舞、喝酒及拍照，凌晨3點左右，她與胡離開夜店，在地下一樓梯間平台，她不勝酒力癱軟在胡的身上，胡將她放倒在地，掀裙欲性侵。

胡擔心被外人發現，又將她拉到後方電梯間的暗處，將她側放，從後方掀裙硬上，女方因搖晃而醉吐，胡才罷手，在一旁自慰，事後獨自離去，凌晨4點半，大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間，向警方報案。

胡被北檢依乘機性交罪起訴，台北地院考量胡已和被害人以40萬元達成和解，依乘機性交罪判2年徒刑。高院審理後，仍判胡2年徒刑，上訴後，最高法院去年6月10日依乘機性交罪判胡2年徒刑確定，胡另犯毒品案，被裁定應執行2年1月徒刑，2020年7月21日發監執行。

胡睿兒赴台北地檢署執行科報到發監時，曾表示對小孩很抱歉，對自己做的事感到懊悔，已記取教訓反省。

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