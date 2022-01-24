嚴懲酒駕三讀通過南市啟動擴檢 黃偉哲：國人對酒駕深惡痛絕

台南市警局規劃「加強重要節日安全維護工作」，為期15天，今晚啟動，由市長黃偉哲親自到永康警分局視察，聽取勤前教育簡報。（記者萬于甄攝）

2022/01/24 23:26

〔記者萬于甄／台南報導〕再過5天即將迎來春節連續假期，台南市警局規劃「加強重要節日安全維護工作」，昔稱春安工作，為期15天今晚啟動，市長黃偉哲親自到永康警分局，視察勤前教育會議並聽取簡報，隨後前往永康崑大路重點路段路檢點、龍潭里守望相助隊等，慰問警力與民力。

黃偉哲表示，春節連假期間預期有大規模的南北移動，因應南北疫情均有升溫趨勢，要求基層員警務必落實遵守防疫規定，施打疫苗、戴口罩、勤洗手及維持社交距離，勿因年節的歡樂氣氛而鬆懈，也提醒執行各項勤務要做好防護工作。

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黃偉哲也說，立法院已三讀通過加重酒駕行政與刑事責任，顯示國人對於酒後駕車的深惡痛絕，台南上週甫發生白天酒駕情事，對於酒駕取締一定要嚴查嚴打，其他的治安、防疫等工作也不能馬虎，因此，期盼透過警力、民力的辛勞，保障市民的安全，相信大家辛苦流汗，可避免市民同胞的流血，讓大家都有平安的春節假期與每一天。

南市警局指出，為期15天的加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大項目為主軸，秉持「智慧城市、科技建警」理念，運用科技執法，整合大數據分析，同時整合第三方警政及民力，希望為大台南的治安交通把關。

黃偉哲今晚先在永康警分局大門口視察警力出勤情形，隨後在市警局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同下，前往龍潭里活動中心慰問巡守隊、崑大路路檢點慰問，該路檢點位於永康重點路段匯集處，可針對往返永康、歸仁及市區等方向行駛的可疑車輛實施盤查，也希望有效防制酒駕及治安事故發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

針對嚴懲酒駕立法院三讀通過，台南市長黃偉哲認為，是顯示國人對於酒後駕車的深惡痛絕，台南對於酒駕取締一定要嚴查嚴打，但其他的治安、防疫等工作也不能馬虎。（記者萬于甄攝）

台南市警局今起規劃加強重要節日安全維護工作，市長黃偉哲今晚也在永康警分局，視察警力出勤情形。（記者萬于甄攝）

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