農曆尾牙掃除「醉」犯 盧秀燕：酒駕零容忍

台中市警方晚間執行取締酒駕勤務。（記者許國楨攝）

2022/01/18 22:12

〔記者許國楨／台中報導〕今天正值歲末年終的農曆尾牙，加上近日天氣寒冷，民眾常飲用酒類或食用含有酒精料理禦寒，台中市長盧秀燕晚間除參加取締酒後駕車勤務勤前教育，並前往路檢點檢視勤務執行狀況，宣示市府對於「酒駕零容忍」決心，也慰勉員警們的辛勞。

盧秀燕說，每一件酒駕嚴重傷亡事故的背後，都代表至少一個家庭的破碎，依據統計，中市去（110）年度酒駕交通事故死亡人數與109年相比減少7人，降幅達36.8%，也是六都唯一下降的城市，酒駕肇事傷亡案件明顯下降，成果得之不易。

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然而全國酒駕肇事嚴重傷亡案件仍時有所聞，顯見國人飲酒文化短時間內仍難以改變，尤其歲末年終聚餐聯誼相當多，酒後駕車情形恐隨之增加，為避免酒後駕車致生憾事，市警局特規劃自去年12月1日起至今年2月28日為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，迄本月17日已投入警方51721人次，取締酒後駕車1053件、其中移送法辦615人。

盧秀燕強調，除了警察同仁強力執法，讓違規酒駕者受到應有的處罰外，要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，將持續結合社區、鄰里、機關、團體、學校共同辦理各項交通安全宣導活動，及運用數位電子平臺、網路社群媒體等主動密集宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，才能給市民一個優質、安全的環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

盧秀燕到路檢點視察勤務執行情形。（記者許國楨攝）

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