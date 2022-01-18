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    酒駕犯到殯儀館洗遺體？雄檢：應尊重死者和家屬

    高市酒駕犯今起到殯儀館服社會勞動。（記者陳文嬋攝）

    高市酒駕犯今起到殯儀館服社會勞動。（記者陳文嬋攝）

    2022/01/18 15:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄愛河畔發生1家4口遭酒駕男撞飛1死3傷震驚社會，高市府和高雄地檢署、橋頭地檢署達成共識，酒駕犯要到殯儀館服社會勞動，外界好奇會不會讓他們去洗遺體。雄檢回應，應尊重往生者尊嚴及家屬感受，這部分暫時持保留態度。

    高雄地檢署首批11名酒駕勞動人今到高雄市殯葬管理處報到，經勤前教育後，集中指派工作區域至殯儀館的往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所執行勞動。雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺及民政局主秘林文祺均到場，讓勞動人在莊嚴肅穆場域，深刻體會生命寶貴，以及家屬撕心裂肺之痛。

    外界好奇，酒駕犯只清洗殯儀館週邊及相關器材，沒有見識到死者遺體難以起警惕作用。雄檢指出，這次派酒駕受刑人至殯儀館從事社會勞務，全程以無家屬在場且不接觸遺體為原則，除打掃周圍環境，並在往生室、入殮室、火化場及冷凍大樓，協助擦拭物品、冷凍櫃、清潔整理屍盤、屍車、解剖室等設備，藉此體驗生命關懷。

    至於清洗死者遺體部分，雄檢認為，清洗遺體對酒駕被告或受刑人，也許具懲罰或警惕效果，但也應尊重往生者尊嚴及家屬感受，此部分目前持保留態度，暫不實施。

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