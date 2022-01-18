高市酒駕犯今起殯儀館服社會勞動 首批11酒駕勞動人報到

高市酒駕犯今起殯儀館服社會勞動。（市府提供）

2022/01/18 12:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市發生1家4口遭酒駕男撞飛1死3傷震驚社會，市長陳其邁祭出鐵腕，高市酒駕犯今起將到殯儀館服社會勞動，高雄地檢署首批11名酒駕勞動人今到高雄市立殯儀館服社會勞動，包括往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所，要讓酒駕犯深刻體會生命寶貴，以杜絕酒駕事件發生。

酒駕勞動人距離屍體很近，冷凍室擦拭冰櫃、火化場清潔地面，歷經4小時震撼教育，表示很有感，強調會好好反省，以後不會再酒駕。

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高市發生1家4口遭酒駕男撞飛1死3傷震驚社會，市長陳其邁邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市警局等相關局處決議，除了強力取締執法外，酒駕者經有罪判決或緩起訴，到市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達到教化的意義。

高雄地檢署首批11名酒駕勞動人今到高雄市殯葬管理處報到，經勤前教育後，集中指派工作區域至殯儀館的往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所執行勞動。

由地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺及市府民政局林主秘文祺均到場，讓勞動人在莊嚴肅穆場域，深刻體會生命的寶貴，以及家屬撕心裂肺之痛。

民政局長閻青智表示，市府厲行酒駕零容忍措施，期望透過勞務的執行及環境的體驗，進而警惕自己、尊重他人生命，以杜絕酒駕，提升道路安全，以及尊重用路人權益。（12:47更新）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市酒駕犯今起到殯儀館服社會勞動。（記者陳文嬋攝）

高市酒駕犯今起到殯儀館服社會勞動。（記者陳文嬋攝）

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