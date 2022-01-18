瞎！酒駕男裝不懂中文還想先看數值再拒測 賓士被扣...是老闆的

港男開賓士車違規使用手機被警攔，裝聽不懂中文還拒酒測被扣車，原來賓士車不是他的而是老闆的車。（民眾提供）

2022/01/18 09:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名26歲蔡姓男子駕駛賓士車，因行駛中違規使用手機，被新興分局巡邏警網攔查，員警聞到他身上有酒味，欲對他實施酒測，並要求漱口，但經多次測試，蔡男都不願配合正常吹氣，員警指導他如何吹測，蔡男一度假裝聽不懂國、台語，還異想天開，詢問警方能否先測看看數值後再拒測，令員警哭笑不得，最後他表示拒測，警方開出罰單並將賓士車扣回。

新興分局今指出，五福所巡邏警組昨於新興區復興二路上，發現賓士車男駕車違規使用手機，員警上前將他攔下，駕駛蔡男下車接受盤查時，全身散發酒味，員警欲對其實施酒精測試時，蔡男起先還配合漱口並嘗試吹測，但多次測試蔡男都不願配合正常吹氣。

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蔡男對於員警指導如何吹測，自稱是香港人一度裝聽不懂中文，員警提醒他這裡是台灣，不是香港，是使用中文溝通，員警表示欲開拒測罰單，蔡男才用中文回答，並詢問能否先測看看數值後再拒測，員警再度向他確認是否拒測意願後，開出拒測罰單並將車輛扣回。

警方調查，蔡男已來台多年並從事水果進口生意，此次被查扣的賓士車其實是老闆的車輛，並非他的車子，他選擇拒測不僅得付出高額罰鍰，還必須扣車，蔡男必須向老闆解釋車輛為何被扣，員警勸告蔡男記取此次教訓，切勿再酒後駕車。

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