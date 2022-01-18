酒駕執法從嚴係真A！ 首犯自撞電線桿被判3月

南投地方法院及地檢署對於酒駕案件都秉持「酒駕零容忍」原則，從嚴審理、量刑。（記者謝介裕攝）

2022/01/18 10:01

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕從嚴審理判決，絕非口號！

南投1名王姓女子，下班後與友人聚會，期間還喝了啤酒、威士忌等混酒，餐敘結束後，獨自駕駛自用小客車上路，但因注意力未能集中，因而不慎自撞路旁電線桿肇事，並經警測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.82毫克，被警方移送法辦，今南投地方法院審結，依公共危險罪判其3月有期徒刑。

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值得一提的是，一般民眾常以為初犯可獲司法從寬量刑，其實不然，以該案而言，王某沒有犯罪前科，也是第1次酒駕涉及公共危險罪，但法官便認為被告漠視公權力及往來人車生命、身體、財產安全，對交通安全危害非輕，所為應予譴責，遂判其3月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，以資警惕。

南投地檢署及南投縣警察局交通隊表示，酒駕零容忍已是社會普遍的共識，尤在上月底黃姓男子於高雄酒駕造成一家4口1死3傷的悲劇，引發公憤後，除了警方全國同步擴大取締酒後駕車專案，司法也不再像過去輕易給予酒駕初犯者緩起訴或社會勞動的機會，該案就是最佳例證，哪怕只是被告自己撞上路旁電線桿，並未波及他人受傷，照樣被從重量刑，值得引以為鑑。

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