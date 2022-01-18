為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕執法從嚴係真A！ 首犯自撞電線桿被判3月

    南投地方法院及地檢署對於酒駕案件都秉持「酒駕零容忍」原則，從嚴審理、量刑。（記者謝介裕攝）

    南投地方法院及地檢署對於酒駕案件都秉持「酒駕零容忍」原則，從嚴審理、量刑。（記者謝介裕攝）

    2022/01/18 10:01

    〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕從嚴審理判決，絕非口號！

    南投1名王姓女子，下班後與友人聚會，期間還喝了啤酒、威士忌等混酒，餐敘結束後，獨自駕駛自用小客車上路，但因注意力未能集中，因而不慎自撞路旁電線桿肇事，並經警測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.82毫克，被警方移送法辦，今南投地方法院審結，依公共危險罪判其3月有期徒刑。

    值得一提的是，一般民眾常以為初犯可獲司法從寬量刑，其實不然，以該案而言，王某沒有犯罪前科，也是第1次酒駕涉及公共危險罪，但法官便認為被告漠視公權力及往來人車生命、身體、財產安全，對交通安全危害非輕，所為應予譴責，遂判其3月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，以資警惕。

    南投地檢署及南投縣警察局交通隊表示，酒駕零容忍已是社會普遍的共識，尤在上月底黃姓男子於高雄酒駕造成一家4口1死3傷的悲劇，引發公憤後，除了警方全國同步擴大取締酒後駕車專案，司法也不再像過去輕易給予酒駕初犯者緩起訴或社會勞動的機會，該案就是最佳例證，哪怕只是被告自己撞上路旁電線桿，並未波及他人受傷，照樣被從重量刑，值得引以為鑑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瞎！酒駕男裝不懂中文還想先看數值再拒測 賓士被扣...是老闆的
    2022/01/18 09:28

    瞎！酒駕男裝不懂中文還想先看數值再拒測 賓士被扣...是老闆的
    酒駕愛睏 建築工撞死台南才女
    2022/01/18 05:30

    酒駕愛睏 建築工撞死台南才女

    新年好運貸著走 聯邦銀行好好款貸您
    酒駕衝撞機車道撞死台南才女 警方以殺人罪送辦
    2022/01/17 20:47

    酒駕衝撞機車道撞死台南才女 警方以殺人罪送辦
    驚險！醉男騎機車返家 闖紅燈打滑竟鑽進公車底
    2022/01/17 18:09

    驚險！醉男騎機車返家 闖紅燈打滑竟鑽進公車底

    發熱法寶！濕冷冬季照樣穿出時髦感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播