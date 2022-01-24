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    首頁　>　社會

    公園聚賭被警察抓 10翁辯：有戴罩

    10翁加起來700歲公園聚賭，被抓竟辯有戴口罩，警方便衣遛狗查獲，反斥疫情擴大還敢聚賭。（讀者提供）

    10翁加起來700歲公園聚賭，被抓竟辯有戴口罩，警方便衣遛狗查獲，反斥疫情擴大還敢聚賭。（讀者提供）

    2022/01/24 10:57

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，鳳山區南和一路、保安一街口旁公園近來有人聚賭，警方便衣遛狗佯裝運動民眾蒐證，一舉查獲葉翁等10人聚賭，年齡加起來約700歲，葉翁等人被抓竟稱有戴口罩，警反斥疫情擴大還敢聚賭，將10人依賭博罪嫌送辦。

    鳳山區南和一路、保安一街口旁公園近來民眾檢舉有人聚賭，鳳山警分局南成所長林卓材近來著便衣前往探查，發現多名男子聚集該處，疑似有賭博情事，派遣所內員警著便服前往埋伏及蒐證。

    警方便衣遛狗「妞妞」，佯裝運動民眾埋伏蒐證，趁一行人玩得盡興，見時機成熟一擁而上，當場查獲賭客葉姓老翁（77歲）等10人，年齡加起來約700歲，並查扣紙質天九牌、骰子6顆，以及賭資700元等。

    葉翁等人以為是沒保持社交距離，才會引來警察前來取締，還自作聰明稱「我們都有戴口罩啊！」，林卓材喝斥「現在疫情擴大，你們還敢聚賭！」，

    一行人才啞口無言，警方將葉翁等10人帶所偵辦，並依刑法第266條公共場所賭博罪移送法辦。

    警方提醒民眾疫情期間應保持社交距離，年節期間也會加強取締賭博，切勿因聚賭在過年期間遭法辦，避免得不償失。

    警方查扣紙質天九牌、骰子6顆，以及賭資700元等物。（讀者提供）

    警方查扣紙質天九牌、骰子6顆，以及賭資700元等物。（讀者提供）

    警方查扣紙質天九牌、骰子6顆，以及賭資700元等物。（讀者提供）

    警方查扣紙質天九牌、骰子6顆，以及賭資700元等物。（讀者提供）

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