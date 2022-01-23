最棒台南暖警！警界新星首班勤務就收暖心謝卡

南市警二分局巡官江昀龍收到考生媽媽送上的暖心自製謝卡。（南市警二分局提供）

2022/01/23 09:16

〔記者王俊忠／台南報導〕近期國內疫情升溫加上22日大學學測當天台南下大雨，南市警二分局一早就由分局長親率各級幹部與員警投入考場安全維護，員警不畏風雨在考場周邊道路做交通疏導。22日下午有1名考生的媽媽冒著風雨走向疏導交通的警察，靦腆地遞上1張自製感謝卡，讓原本在寒風冬雨中執勤的員警心中頓時覺得暖呼呼、倍感溫馨！

22日學測日台南風雨不斷，這名年約50歲出頭的考生媽媽走向正在中西區健康路家齊高中前指揮交通的警大甫畢業分發至二分局的巡官江昀龍說「警察先生你們辛苦了，感謝你們的奉獻、維護考生安全及交通順暢，讓市民有個安全的環境」。

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這位婦人隨即拿出1張自製感謝卡與1張知名的咖啡兌換卷，代表她滿滿的謝意，卡片內容寫道：「謝謝您們照顧這些沒有父母接送、自己搭車回家的孩子，有您們真好！台南警察Number1」。收到感謝卡片的年輕江昀龍還一時反應不過來、傻傻地愣在原地，隨後才急忙道謝、就恢復指揮交通的動作，真的沒有想到在學測離場時會收到這麼1張有特別意義的卡片。

考生媽媽告訴江員，因為看到員警全日冒著風雨維護考生安全及交通順暢，心中感佩萬分，所以特別在離開考場時來向警方致謝。

巡官江昀龍是中央警察大學86期預防組第1名畢業，昨（22）日剛分發到台南服務，昨天學測是他第1次執行勤務，因其從小在台南市區成長，在選填分發志願時就決定回到熟悉家鄉服務。

江昀龍說，當初會選擇就讀警察大學，是因為其父親在軍職服務社會的身影打動他，喜歡幫助人之後得到感謝的成就感，能在執勤中收到溫馨卡片，他表示對分局長在勤教中所提的「執勤同理心」、「認真定會有認同」的觀念有深刻體認，期許自己能帶著這份感動、在警察未來生涯裡持續努力打拚。

南市警二分局巡官江昀龍收到考生媽媽送上的暖心自製謝卡。（南市警二分局提供）

員警冒著寒冷冬雨在路口指揮疏導交通。（南市警二分局提供）

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