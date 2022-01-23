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    考生學測前發燒掛急診又忘帶身分證 焦急母求警協助送達

    一名女考生學測前發燒掛急診，又匆忙趕赴考場忘帶身分證，焦急母求警協助即時送達。（民眾提供）

    一名女考生學測前發燒掛急診，又匆忙趕赴考場忘帶身分證，焦急母求警協助即時送達。（民眾提供）

    2022/01/23 09:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕大學學測還是有考生忘帶身分證，高雄一名楊姓婦人接到女兒自考場打手機求助，表示忘帶了身分證，楊女見自家中騎車送過去考場，恐怕來不及趕在考前送達，便直奔派出所求助，員警載這位心急如焚的媽媽前往考場，途中鳴警笛火速趕在考試鐘響前送達考生手裡。

    新興分局今指出，楊女昨焦急地跑進五福二路派出所，向員警表示女兒參加大學學測，一早接到女兒電話表示身分證件放在家中，請她協助送去，楊婦隨即看時間驚覺若至家中騎車過去，恐趕不及女兒第一節考試前抵達，便請員警協助解危。

    楊婦表示，自己女兒學測前因身體不適發燒至急診就醫，離開急診室便趕赴考場才未攜帶證件，員警不斷安慰楊婦自己絕對會即時將其安全送至考場，所幸最後在考試鈴響前楊婦順利將證件交至女兒手中，楊婦心中懸著的大石頭也才終於放下，並不斷感謝警方的熱心，真是人民保母的楷模。

    新興分局表示，大學學測今天還有一天考試，提醒考生須攜帶應試有效證件正本及有效證件，並配戴口罩做好防疫，警方已在考場週邊規劃警力疏導交通，請用路人配合員警指揮，勿有違規情形。

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