不滿鄰居狗兒常在家門口便溺 8旬翁持刀砍傷婦人

老翁持預藏的水果刀砍傷林婦，雙方從屋內拉扯爭奪到屋外。（記者彭健禮翻攝）

2022/01/21 09:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮87歲詹姓老翁，因不滿鄰居56歲林姓婦人飼養的狗兒經常到他家門口大小便，前往林婦家理論，進而發生爭執，老翁一氣之下竟拿預藏的水果刀將林婦刺傷，造成林婦手臂、臉、背部共4處刀傷。林婦經送醫後，生命跡象穩定，住院治療中；詹翁則被警方依殺人未遂罪嫌移送，苗栗地檢署裁定5萬元交保。

詹姓老翁因不滿林婦飼養的狗兒，經常到他家門口大小便，老翁多次向林婦反映，但未見改善，19日傍晚詹姓老翁又見狗兒大小便，於晚間6點許，氣沖沖地到林婦家，找林婦理論。

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老翁一進屋內，即拿出預藏在外套內的水果刀，林婦見狀上前抓住老翁的手制止，2人從屋內爭奪拉扯到屋外，2人爭吵聲也引來街坊關心，上前勸阻，但過程中，也造成林婦的左手臂、臉及背部遭水果刀砍、劃傷。

大湖警分局接獲民眾報案後，立即調派卓蘭分駐所及警分局偵查隊等10多名警力趕往現場，警方抵達現場，將癱坐在地、身上沾滿血跡的詹翁逮捕。林婦經送醫後，進行縫合手術，生命跡象穩定，目前仍住院接受治療中。

老翁坦承犯行，警訊後，昨天依殺人未遂罪嫌將他送辦，苗栗地檢署裁定5萬元交保。

林婦左手臂、臉、背部共4處刀傷，經送醫後，生命跡象穩定，住院治療中。（圖由民眾提供）

詹姓老翁身上沾滿血跡。（圖由民眾提供）

老翁犯案的水果刀。（記者彭健禮翻攝）

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