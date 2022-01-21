為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿鄰居狗兒常在家門口便溺 8旬翁持刀砍傷婦人

    老翁持預藏的水果刀砍傷林婦，雙方從屋內拉扯爭奪到屋外。（記者彭健禮翻攝）

    老翁持預藏的水果刀砍傷林婦，雙方從屋內拉扯爭奪到屋外。（記者彭健禮翻攝）

    2022/01/21 09:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮87歲詹姓老翁，因不滿鄰居56歲林姓婦人飼養的狗兒經常到他家門口大小便，前往林婦家理論，進而發生爭執，老翁一氣之下竟拿預藏的水果刀將林婦刺傷，造成林婦手臂、臉、背部共4處刀傷。林婦經送醫後，生命跡象穩定，住院治療中；詹翁則被警方依殺人未遂罪嫌移送，苗栗地檢署裁定5萬元交保。

    詹姓老翁因不滿林婦飼養的狗兒，經常到他家門口大小便，老翁多次向林婦反映，但未見改善，19日傍晚詹姓老翁又見狗兒大小便，於晚間6點許，氣沖沖地到林婦家，找林婦理論。

    老翁一進屋內，即拿出預藏在外套內的水果刀，林婦見狀上前抓住老翁的手制止，2人從屋內爭奪拉扯到屋外，2人爭吵聲也引來街坊關心，上前勸阻，但過程中，也造成林婦的左手臂、臉及背部遭水果刀砍、劃傷。

    大湖警分局接獲民眾報案後，立即調派卓蘭分駐所及警分局偵查隊等10多名警力趕往現場，警方抵達現場，將癱坐在地、身上沾滿血跡的詹翁逮捕。林婦經送醫後，進行縫合手術，生命跡象穩定，目前仍住院接受治療中。

    老翁坦承犯行，警訊後，昨天依殺人未遂罪嫌將他送辦，苗栗地檢署裁定5萬元交保。

    林婦左手臂、臉、背部共4處刀傷，經送醫後，生命跡象穩定，住院治療中。（圖由民眾提供）

    林婦左手臂、臉、背部共4處刀傷，經送醫後，生命跡象穩定，住院治療中。（圖由民眾提供）

    詹姓老翁身上沾滿血跡。（圖由民眾提供）

    詹姓老翁身上沾滿血跡。（圖由民眾提供）

    老翁犯案的水果刀。（記者彭健禮翻攝）

    老翁犯案的水果刀。（記者彭健禮翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    懷疑分居妻子外遇 醋夫持刀怒砍她背部後落跑
    2022/01/21 09:26

    懷疑分居妻子外遇 醋夫持刀怒砍她背部後落跑
    美國州議員看兒子球賽不滿判決 當場拉下裁判褲子
    2022/01/09 14:24

    美國州議員看兒子球賽不滿判決 當場拉下裁判褲子

    日本東北私房秘湯在地文化體驗之旅
    母子吵架互拉扯 兒子竟遭剪刀刺傷送醫
    2021/12/19 18:23

    母子吵架互拉扯 兒子竟遭剪刀刺傷送醫
    疑與街友爆口角 宜市前里長屁股挨3刀輸4袋血
    2021/04/10 22:28

    疑與街友爆口角 宜市前里長屁股挨3刀輸4袋血

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播