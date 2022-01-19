嘉市第一分隊蔡欣學、黃柳風 獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」

嘉市消防局第一分隊隊員蔡欣學（右）獲「鳳凰獎」消防楷模，由內政部長徐國勇（左）頒獎。 （圖由嘉市消防局提供）

2022/01/19 16:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年消防界最高榮譽「鳳凰獎」消防、義消楷模名單揭曉，嘉義市消防局第一大隊第一分隊隊員蔡欣學及第一義消分隊分隊長黃柳風雙雙獲獎，2人在119消防節前夕，已北上授獎，消防弟兄紛紛向2人道賀。

蔡欣學生長在警察世家，父親與兄長均從事警職，他高中畢業後即報考台灣警察專科學校消防安全科，2000年警專畢業從事消防救災救護工作迄今21年餘。

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蔡欣學參與各式大小火災搶救、緊急救護與近年相關風災、水災搶救等工作，在第一線救災救護工作過程中，戰戰兢兢，也不斷增進自我專業能力，連續21年考績均獲甲等，工作能力與表現獲肯定。

黃柳風經營機車行，加入義消大家庭迄今約20年，歷經基層隊員、副小隊長、小隊長、助理幹事、分隊幹事、副分隊長等職務，一路以來對義消工作抱持熱情，在災害搶救現場幾乎都可見到他的身影。

黃柳風說，感謝家人相挺與消防、義消等打火弟兄的互相協助，出勤執行各項救災任務都能平安順利完成，從中感受到助人所帶來的歡樂愉悅，進而力邀妻子郭淑貞加入義消大家庭。

目前黃柳風妻子在德安消防分隊志工隊服務，夫妻倆在經營機車行工作之餘，能為嘉市消防工作盡心力，感到驕傲與光榮。

嘉市消防局第一義消分隊分隊長黃柳風（右）獲「鳳凰獎」義消楷模，由內政部長徐國勇（左）頒獎。（圖由嘉市消防局提供）

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