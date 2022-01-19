黃偉哲「線民案」爆境外IP 警透露難查原因…

台南市長黃偉哲（圖）捲入線民風暴。（圖由台南市府提供）

2022/01/19 10:25

〔記者王捷／台南報導〕去年網路上掀起「線民風暴」，影射台南市長黃偉哲在國民黨威權時期擔任「線民」，黃偉哲去年底到警四分局提告，轉由南市刑大偵辦，發現PO出文章的IP是在菲律賓，今天線人又爆出新進度，有網路偵察專業的警官認為，境外IP難查的原因是必須要與該國有司法互助，刑事局也有駐外調查官，只是若不是重大案件，他國願不願意配合就要看與我國的外交關係。

網路犯罪目前是警方難以偵破的案件，例如在詐欺案中常聽到「境外機房」，這表示詐欺集團所使用的電腦工作站在境外，或是用了不同的手法，讓自己的IP在國外，也因此面對網路上的犯罪，尤其是詐騙案警方是防禦大於攻擊，像是網路詐騙案中，刑事要是接到一組特定攻擊連結或是電話，就會拜託電信業者，讓連結或是電話失效，減少民眾上當的機會。

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回到黃偉哲「線民案」的IP上，警官認為要查到IP非常簡單，但是要如何證明IP是不是偽造的不簡單，在網路上只要搜尋「海外IP」就會有許多教學文章與推薦的工具，也就是說只要刻意偽造，即使有心人不在菲律賓，也能用菲律賓的IP發文，對於分析偽造的網路足跡，這不是地方警察局可以輕易做到的事，雖然網路犯罪越來越多，但對網路犯罪的偵辦技巧，警方仍未普及。

另外，假設發文者真的在菲律賓境內發文，通常會透過司法互助的方式，跟他國協調協助我國逮捕嫌犯，警政署高層定期也會前往國外，拜訪他國警政高層藉此建立互信機制，只不過這類的司法互助，大多用在重大刑案，例如販運毒品、詐欺，如果不是重大案件，例如誹謗、侮辱等等，在不確定IP位置到底是不是在境外前，他國願不願意配合，可能就要看我國與他國的外交關係。

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