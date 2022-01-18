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    1/18 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/01/18 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月18日）開獎的第111000015期今彩539、第111000005期大樂透、第111000015期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000005期大樂透中獎號碼為「19、22、33、35、38、48，特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得207萬3324元；參獎共32注中獎，每注可得7萬4058元；肆獎共110注中獎，每注可得1萬3849元；伍獎共2079注中獎，每注可得2000元；陸獎共3339注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2299注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7340注中獎，每注可得400元。

    第111000005期49樂合彩中獎號碼為「19、22、33、35、38、48」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共118注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3602注中獎，每注可得1250元。

    第111000015期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、08、10、11、13、14、18、22」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1315注中獎，每注可得100元。

    第111000015期今彩539中獎號碼為「01、16、19、26、38」，頭獎摃龜；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共6119注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9543注中獎，每注可得50元。

    第111000015期39樂合彩中獎號碼為「01、16、19、26、38」，四合摃龜；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8374注中獎，每注可得1125元。

    第111000015期3星彩中獎號碼為「816」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000015期4星彩中獎號碼為「3982」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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