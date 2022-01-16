海拔最高3派出所主管是同學 為將退休翠峰所長齊聚武嶺

警專同學巧合地成為海拔最高3間派出所的主管，翠峰所長周偉南（中）19日退休，華岡所長李李錫湟（左）和合歡所副所長阮漢魁（右）趕在同學退休前，3人在合歡山武嶺拍下很具紀念意義的合照。（「中橫路況交通資訊站」粉專提供）

2022/01/16 21:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國海拔最高的翠峰、華岡、合歡派出所，是合歡山雪季、花季最忙碌的派出所，巧的是3所的主管是33年前警校的同學，因為翠峰所長周偉南19日退休，與華岡所長李錫湟、合歡所副所長阮漢魁，相約在武嶺碰頭拍合照，讓3人在合歡山最具代表性的景點留下值得回憶的照片，「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編分享這張溫馨的照片，感謝這3位主管帶著警察同仁冒著低溫辛苦的付出，很多網友也都留言致謝和獻上祝福。

號稱全國海拔最高的3間派出所，分別是隸屬仁愛警分局的翠峰派出所、華岡派出所，和屬花蓮縣新城分局的合歡派出所，3個派出所的高度分別是2300公尺、2450公尺和2375公尺，3個派出所的員警，在合歡山雪季或高山杜鵑花季常會互相支援，而因勤務常碰面下，3所的主管才知道他們是警專六期第六隊的同學。

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翠峰派出所長周偉南、華崗派出所長李錫湟、合歡派出所長阮漢魁，因為在警專不同班，在學校時並不熟，直到3人被調到海拔最高派出所當主管，因雪季及高山杜鵑花季等勤務相遇聊起，才知是同屆同隊的同學。

翠峰派出所長周偉南從警33年，將在本月19日退休，同學李錫湟和阮漢魁則繼續留在海拔最高的派出所服務，趕在周偉南退休前，3人近日利用雪季勤務在海拔3275公尺的武嶺碰面拍合照，成為海拔最高3間派所主管首次的合照。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編今晚將這張照片PO在臉書，感謝這3位主管的辛勞，也對即將退休的周偉南獻上祝福，小編說，山上的人力吃緊，但這3所派出所的員警不分畫夜、季節，無懼嚴寒的氣候，為疏導交通或排除事故辛苦付出，因此要代所有用路人跟這3位主管和派出所警員致謝，也要祝福周偉南所長退休後一切順利平安。

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