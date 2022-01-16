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    眩光？ 自小客駕駛追撞保時捷 維修噴飛60萬

    豐田自小客追撞保時捷的瞬間。（擷自台74路況即時路況互助會）

    豐田自小客追撞保時捷的瞬間。（擷自台74路況即時路況互助會）

    2022/01/16 13:13

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛新車500萬起跳的保時捷轎跑車，昨沿台74線行駛準備下匝道時，突遭後方另輛豐田自小客追撞，因撞擊力道猛烈一度導致自小客後輪騰空，也造成保時捷車損，初估光維修費就要60萬元，而自小客駕駛表示，因當時太陽太大眩光，一時視線不佳看不清楚前方才釀禍。

    警方調查，昨天下午4時許，49歲王男駕駛租賃的保時捷轎跑車Panamera，沿台74線快速道路行駛要下朝馬路匝道，因當時車流量頗大，王當時在車陣中暫停等候通行，準備進入市區，未料此時另輛由23歲許男駕駛的豐田自小客，突然從方以相當快的速度撞擊保時捷的車尾。

    而撞擊瞬間也被其他車輛的行車紀錄器拍到上傳臉書社團「台74路況（即時路況互助會）」，影片內容顯示，保時捷當時已放慢速度排在車陣最後方，準備等著下匝道，此時該輛豐田自小客突然快速出現，在閃避不及下直接碰撞保時捷車尾，且因撞擊力道太大，自小客的後車輪還一度因此騰空。

    這一撞導致自小客的車頭毀損，保時捷右後車尾凹陷、右後輪受損，所幸兩造駕駛都僅頸部輕微擦挫傷，無大礙，有車商根據車損照片估算，保時捷維修費至少60萬元；警方獲報到場，雙方無酒駕情事，許男稱，因太陽眩光，看不清車前狀況，才會撞上；警方表示，初判因許男未注意車前狀況釀禍，王男尚未發現肇事因素，確實肇因仍需進一步鑑定釐清。

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

    保時捷的右後車尾凹陷、右後輪受損。（民眾提供）

    保時捷的右後車尾凹陷、右後輪受損。（民眾提供）

    圖左是肇事的豐田自小客。（民眾提供）

    圖左是肇事的豐田自小客。（民眾提供）

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