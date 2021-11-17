聯手逃逸外籍移工 山老鼠集團盜伐扁柏金磚雲林落網

警方7月接獲線報後，經4個月的調查發現，該山老鼠集團於雲林斗六區大樓為據點，林姓犯嫌等5人負責收贓，另綽號小丑等7名越南籍移工則負責盜伐、搬運及載運贓木。（記者鄭景議翻攝）

2021/11/17 18:48

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〔記者鄭景議／台北報導〕警政署保安警察第七總隊今年7月才破獲一起逃逸移工涉嫌盜伐林木案件，後續溯源追查，更發現還有國內山老鼠集團與外籍逃逸移工合作，警方本月15日在雲林斗六一舉破獲山老鼠集團藏匿據點，逮捕林姓主嫌等5名嫌犯，及綽號「小丑」在內的越南籍移工7名，以涉嫌森林法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

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警方7月接獲線報後，經4個月的調查發現，該山老鼠集團於雲林斗六區大樓為據點，林姓犯嫌等5人負責收贓，另綽號小丑等7名越南籍移工則負責盜伐、搬運及載運贓木，山老鼠集團與外籍移工合作，掏空山林。

警方組成專案小組，於本月10日監控發現該盜伐集團成員上山，研判又將盜伐貴重林木及出貨銷贓，專案小組見時機成熟，15日動員約60名警力持搜索票，待該集團車輛下山並進入該集團藏匿據點後，立即執行查緝行動，一舉逮捕林姓犯嫌等5人及「小丑」等7名越南籍移工。

其中還有名外籍移工在被警方查緝時，攀爬15樓外牆企圖逃逸，但遭警方上下夾擊卡在陽台縫隙，後來警方出動消防雲梯車助其脫困再繩之以法。

警方在據點內查獲一級木扁柏重量約636公斤及2部作案車輛，全案經詢問後，於16日將犯嫌林姓犯嫌等12人以涉嫌森林法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。另全案持續追查幕後逃犯，務求一網打盡。

警方在據點內查獲一級木扁柏重量約636公斤及2部作案車輛。（記者鄭景議翻攝）

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