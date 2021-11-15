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    首頁　>　社會

    竊取奧萬大盜伐紅檜、扁柏 山老鼠被判刑併科罰金176萬

    山老鼠竊取被盜伐下來的紅檜、扁柏，判刑1年10個月，併科罰金176萬餘元，但是判刑部分宣告緩刑5年，但要向公庫支付20萬元。示意照，與本新聞無關。（資料照）

    山老鼠竊取被盜伐下來的紅檜、扁柏，判刑1年10個月，併科罰金176萬餘元，但是判刑部分宣告緩刑5年，但要向公庫支付20萬元。示意照，與本新聞無關。（資料照）

    2021/11/15 16:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕陳姓山老鼠天未亮就闖進仁愛鄉奧萬大的林班地，竊取已盜伐下來的紅檜2塊、扁柏1塊，搬上自己的轎車，下山途中被仁愛警方攔下並查扣木塊，3塊珍貴木塊價值約近11萬8000元，南投地院法官以違反森林法罪名，判刑1年10個月，併科罰金176萬餘元，刑責部分念及他無前科，且犯後坦承犯行，經此次教訓，日後當能知所警惕，不會再犯，宣告緩刑5年，但須向公庫支付新台幣20萬元。

    該名陳姓男子是在去年4月下旬清晨5點，開車到仁愛鄉奧萬大的林班地，竊取由不詳人士砍伐後放置地面、屬貴重木的森林主產物紅檜2塊、扁柏1塊，材積共0.018立方公尺，查定價值合計11萬7916元，陳男並將該紅檜2塊、扁柏1塊搬至自己的轎車上，當天清晨6時20分許，陳男開車在仁愛鄉的路上，被警方攔車查獲，而這些珍貴木塊後來已發還主管的南投林管處。

    南投地院法官在判決書中指出，紅檜、扁柏為國家重要森林資源，養護不易，陳男無視國家禁令，非法盜取，顯見其等法治觀念不足，惟念及陳男犯後坦承犯行，並參酌其等犯罪手段、所生的危害、竊得樹木的價值，依違反森林法的竊取森林主產物貴重木罪，判刑1年10個月，且依山價的15倍，併科罰金176萬8740元，罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。

    陳男雖被判刑1年10個月，但法官念及他因一時失慮竊取珍林木，犯後坦承犯行，顯有悔意，經此次教訓，日後當能知所警惕，應不會再犯，因此認為所宣告之刑以暫不執行為適當，決定宣告緩刑5年。

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