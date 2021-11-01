逃逸移工變山老鼠！偷市價26.1萬台灣扁柏 判刑並罰10倍

扁柏、紅檜等珍貴林木常引來山老鼠覬覦，近年也頻傳逃逸移工投身盜採，抓不勝抓。圖為南投縣警方圍捕山老鼠，與本案無關。（資料照）

2021/11/01 00:03

〔記者許國楨／台中報導〕阮姓逃逸越南移工今年4月間與同夥到山上竊取市價約26.1萬的6塊台灣扁柏，搬運過程中觸動林管處在林道的感應監視器，當晚即被警方循線逮捕，當場人贓俱獲，但其餘同夥已逃逸無蹤，案經台中地院審結，依違反森林法將他判刑1年6月，併科贓額10倍以上罰金。

台中地院審理後，認定阮姓移工涉犯結夥二人以上，於保安林內竊取森林主產物貴重木罪，依法判刑1年6月，另外根據森林法規定，森林主產物為貴重木者，加重其刑至2分之1，併科贓額10倍以上20倍以下罰金，審酌阮的犯案情節、價格、數量、分工情形等，認定阮需併科贓額的10倍罰金，即261萬為適當，罰金得易服勞役，可上訴。

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判決指出，越南籍阮姓男子來台工作後無故曠職，前年11月15日被雇主通報行方不明的逃逸外勞，他卻涉嫌在今年4月19日，夥同另外3名年籍、身分不詳的男子，前往東勢林管處所轄的大甲溪事業區第4林班地，竊取重量249公斤，市價約26.1萬後的台灣扁柏6塊。

當時四人將扁柏裝上背架後，徒步沿林道逃逸過程中，觸動林管處裝設在林道的感應式監控攝影機，經設備傳回影像後林管處趕緊通報警方，同日晚間9時許，在台中市和平區勝利路8.2公里下方約30公尺處，發現阮姓移工，並查獲台灣扁柏6塊、背架、手套、頭燈、手機等贓證物，但其餘共犯則逃逸無蹤。

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