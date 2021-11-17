為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2黑幫闖串燒店砍殺男店員 手臂、手掌多處刀傷

    北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，警方據報到場了解。（記者邱俊福翻攝）

    北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，警方據報到場了解。（記者邱俊福翻攝）

    2021/11/17 14:51

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫平堂尤姓份子昨天深夜夥同另名蕭姓男子，分持開山刀闖入北市信義區松山路一家串燒店，朝店內曾姓男員工就砍殺，造成曾男左手臂、手掌等多處刀傷後，立即逃竄無蹤，信義分局今天循線逮捕2人到案，嫌犯雖宣稱是日前消費酒後口角引發，但警方認為內情不單純，正深入調查中。

    警方調查，昨天深夜11時30分許，31歲尤嫌先告知呂姓友人心情不佳，想外出散心為由，由呂姓男子叫來一輛計程車，陸續搭載尤嫌、蕭嫌2人，之後尤、蕭2嫌於北市松山路541巷與林口街口下車，呂男離開現場。

    2嫌下車後，跑步分持開山刀衝進串燒店，鎖定曾姓男員工一陣砍殺，隨即跑出店外，隨機攔搭計程車逃離現場。

    受傷的曾男經救護車初步包紮後，緊急送往台北醫學院救治，雖被砍殺3、4刀，左手臂、手掌等有多處刀傷，但幸經無大礙。

    警方據報後，立即調閱監視器追查，陸續通知計程車司機等相關人士到案後，今天早上6時許循線逮捕尤、蕭2嫌到案。據悉，尤男表達，是因日前至該店消費時，酒後跟曾男發生激烈口角衝突，心生不滿下，昨天深夜心情不佳，便自備刀械找蕭嫌，一同前往砍殺洩憤。

    目前警方懷疑並非單純酒後口角，正深入調查整起案件的原因。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，監視器錄下砍殺畫面。（記者邱俊福翻攝）

    北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，監視器錄下砍殺畫面。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉義男子持西瓜刀衝進檳榔攤 把人砍到頭頸重傷休克
    2021/11/14 12:05

    嘉義男子持西瓜刀衝進檳榔攤 把人砍到頭頸重傷休克
    莽男燒烤店前砍妻釀1死1重傷 檢求處從重量刑
    2021/11/09 15:58

    莽男燒烤店前砍妻釀1死1重傷 檢求處從重量刑

    青埔A18站第一排 輕鬆入住精華核心
    新港奉天宮前男遭追砍血流滿地 3嫌落網供稱有賭債糾紛
    2021/10/03 22:29

    新港奉天宮前男遭追砍血流滿地 3嫌落網供稱有賭債糾紛
    狹路相逢！ 群毆砍殺仇家手腳血肉模糊 7男被逮法辦
    2021/10/03 11:40

    狹路相逢！ 群毆砍殺仇家手腳血肉模糊 7男被逮法辦

    新加坡隱形牙套Zenyum 吳姍儒分享完美微笑
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播