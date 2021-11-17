2黑幫闖串燒店砍殺男店員 手臂、手掌多處刀傷

北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，警方據報到場了解。（記者邱俊福翻攝）

2021/11/17 14:51

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫平堂尤姓份子昨天深夜夥同另名蕭姓男子，分持開山刀闖入北市信義區松山路一家串燒店，朝店內曾姓男員工就砍殺，造成曾男左手臂、手掌等多處刀傷後，立即逃竄無蹤，信義分局今天循線逮捕2人到案，嫌犯雖宣稱是日前消費酒後口角引發，但警方認為內情不單純，正深入調查中。

警方調查，昨天深夜11時30分許，31歲尤嫌先告知呂姓友人心情不佳，想外出散心為由，由呂姓男子叫來一輛計程車，陸續搭載尤嫌、蕭嫌2人，之後尤、蕭2嫌於北市松山路541巷與林口街口下車，呂男離開現場。

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2嫌下車後，跑步分持開山刀衝進串燒店，鎖定曾姓男員工一陣砍殺，隨即跑出店外，隨機攔搭計程車逃離現場。

受傷的曾男經救護車初步包紮後，緊急送往台北醫學院救治，雖被砍殺3、4刀，左手臂、手掌等有多處刀傷，但幸經無大礙。

警方據報後，立即調閱監視器追查，陸續通知計程車司機等相關人士到案後，今天早上6時許循線逮捕尤、蕭2嫌到案。據悉，尤男表達，是因日前至該店消費時，酒後跟曾男發生激烈口角衝突，心生不滿下，昨天深夜心情不佳，便自備刀械找蕭嫌，一同前往砍殺洩憤。

目前警方懷疑並非單純酒後口角，正深入調查整起案件的原因。

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北市信義區串燒店昨晚闖入2黑幫砍殺男店員，監視器錄下砍殺畫面。（記者邱俊福翻攝）

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