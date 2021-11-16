吳宇萱變更性別遭拒提告 爸媽、阿公力挺今陪同出庭

跨性別者吳宇萱（前排左三）今在家人與律師許秀雯（左一）陪同下，赴北高行出庭。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）

2021/11/16 17:33

〔記者溫于德／台北報導〕去年11月20日，跨性別者吳宇萱因未持摘除手術證明赴台北市中正區戶政事務所申請性別由男變女遭拒，提起行政訴訟。吳今（16）日在台北高等行政法院開庭前召開記者會，雙親與阿公也到場力挺。

本案是跨性別者申請變性無手術證明的第二例，首例小E已勝訴確定。

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吳宇萱與家人下午在台灣伴侶權益推動聯盟陪同下，召開記者會，並手持標語「跨性別變更性別登記，取消強制手術」。吳以跨性別者面臨生活困境為例，前往電信公司辦門號時，因外表與證件性別不同，遭質疑假冒身分，被要求進一步出具戶口名簿資料，無法如一般人輕鬆辦好一件事，在求職時也是，看的並非專業度，而是糾結在性別上，備感歧視。

吳宇萱也質疑，跨性別者有必要一次次向不認識的人表達自己的性別與下體狀況嗎？吳認為這是個人隱私，盼本件官司會有好的結果（即獲判勝訴）。

伴侶盟理事長許秀雯律師認為，吳宇萱具雙重國籍，美國出生的吳，其美國護照已變更法定性別為女性，美國並未要求吳須動手術才能變更法定性別，因此，根據法律人格的同一性，盼台灣在證件上將吳的性別變更為女性。

吳母坦言自己曾因不了解跨性別而無法面對，但她真的很愛小孩，所以重新敞開心胸，選擇丟掉舊有成見，與孩子重回過往一家和樂；吳母也勸類似家庭的家長，切勿執著小孩是男是女，而是傾聽孩子，同時盼外界給跨性別者些許私人空間。吳父同樣支持小孩，他說，目前家中並未因跨性別者，導致相處存在壓力。

吳的阿公則說，家人經請教精神科醫師，得知跨性別者現象可能因先天性基因影響，身為阿公的他就勸家人必須接受這項挑戰，歷經1年多，媳婦轉換心境，還在媒體採訪時對吳說：「萱，不管是男是女，你永遠是我的寶貝」，吳當下笑了，這件事讓他印象深刻。

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