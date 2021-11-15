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    男變女無手術證明勝訴首例！ 跨性別者為變更登記提告開庭前獲好消息

    北高行明天將就吳姓跨性別者為變更登記提告開庭。（資料照）

    北高行明天將就吳姓跨性別者為變更登記提告開庭。（資料照）

    2021/11/15 18:11

    〔記者溫于德／台北報導〕台北高等行政法院明天將就吳姓跨性別者、綽號小E為變更登記提告開庭，小E今天先收到好消息，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」情況下，向桃園市大溪戶政事所要求將身分證性別由男性變更為女性遭拒，經北高行判決小E勝訴，命戶政單位應將小E性別變更登記為女性，且因戶政事務所未提上訴，已由小E勝訴確定，小E案也是男變女無手術證明勝訴的首例。

    小E案判決指出，內政部函釋指出，變更性別登記必須符合二要件：一、當事人必須經2位精神科醫師鑑定性別傾向；二、摘除原本現有性器官。

    但小E未切除也不願切除器官，同時拒絕遞交「摘除器官手術完成診斷書」，2019年10月前往戶政事務所要求將身分證性別由男性變更為女性，遭戶政單位拒絕並經訴願失敗後，提起行政訴訟。

    北高行由審判長許麗華、陪席法官楊坤樵、受命法官梁哲瑋組成合議庭。合議庭認為，依歷次釋憲見解，人格權、身體權、健康權及隱私權（包括資料記載錯誤之更正請求權）等，均是受到憲法保障的基本權利。

    合議庭並參照憲法維護人性尊嚴、人格自由發展及性別自主權的意旨，認定個人性別並非出生時根據外部性徵就不許變動，仍應容許個人事後透過性別自主權請求變更登記，因此，函釋已違反法律保留原則、憲法比例與平等原則，法院可不受拘束。

    合議庭也重提玫瑰少年令人遺憾的早逝事件，即男學生葉永鋕性別氣質不同，被發現時倒臥血泊死亡指出，不應僅止於觸動社會關懷或創設性別平等教育法治，更應該是憲法透過民主法治國原則、保護個人性別平等自主決定所應建立的憲政秩序。

    合議庭最終考量小E經2家醫療機構的專業精神科醫師出具鑑定報告，認定已有獨立自主性別人格，內在心理自我性別歸屬長期偏屬於女性，並已自我決定持續對外展現女性樣貌，認為必須給予相應的權利保護，判小E勝訴。

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