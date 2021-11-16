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    首頁　>　社會

    為閃國光客運左切 台中兩機車碰撞波及2車2人傷

    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

    2021/11/16 11:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區昨晚發生一起連環車禍，一輛國光客運路旁臨停讓乘客上下車時，林姓女子騎機車為閃國光客運往左切時，與後方另名閃避不及的機車撞成一團，二人連人帶車倒地後，機車還波及國光客運與前方一輛休旅車，所幸兩名女騎士僅輕傷送醫無大礙，詳細肇因正由警方調查釐清中。

    這起車禍發生在昨晚十點多，44歲林姓女子當時騎機車沿北區中清路往北平路方向行駛，行經華美街附近時，路旁一輛由58歲何姓司機駕駛的國光客運，正臨停路旁讓旅客上下車，原本騎在右側慢車道的林女，為了閃避國光客運急往左切時，後方另輛由47歲肖姓女子騎乘的機車閃避不及，兩輛機車因此發生碰撞。

    碰撞當下兩名女騎士撞成一團，除連人帶車倒地，機車也噴飛除波及國光客運車身，也撞到前方同向由48歲李姓男子駕駛的休旅車，因中清路的交通流量相當大，頓時引起路人側目，第二分局交通分隊獲報趕往處理，同時通報消防局救護車前往，林女、肖女二人都有手腳擦挫傷，但肖女不願就醫，僅有林女送醫，所幸均無大礙。

    警方表示，經酒測二名女騎士及二名駕駛均無飲酒反應，但詳細肇事原因，仍待後續調查，已調閱路口監視器釐清中，提醒用路人變換車道時，務必注意左右有無來車再通行，另外直行的用路人，也要留意前方車況，遵守交通規則，確保行車安全。

    分局長陳家銘說，民眾於道路上使用交通工具，應確實遵守交通規則及依標誌（標線）行駛，並遵守路權相關規定，以維護所有用路人行車安全。

    機車為閃國光客運左切，與另輛機車碰撞。（民眾提供）

    機車為閃國光客運左切，與另輛機車碰撞。（民眾提供）

    機車為閃國光客運左切，與另輛機車碰撞。（民眾提供）

    機車為閃國光客運左切，與另輛機車碰撞。（民眾提供）

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