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    鳳凰獎澎湖消防、義消楷模名單出爐 劉明偉、蔡英輝獲獎

    澎湖縣消防局緊急救護科員劉明偉，獲得今年鳳凰獎消防楷模。（澎湖縣消防局提供）

    澎湖縣消防局緊急救護科員劉明偉，獲得今年鳳凰獎消防楷模。（澎湖縣消防局提供）

    2021/11/15 19:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部消防署今年鳳凰獎消防、義消楷模名單揭曉，澎湖縣政府消防局緊急救護科科員劉明偉、義消馬公分隊長蔡英輝，榮獲消防、義消最高榮譽「鳳凰獎」。消防署將在明年1月19日消防節，舉行隆重的表揚典禮。

    擔任緊急救護科員劉明偉，警專第18期、國立空中大學畢業，歷任高雄縣政府消防局隊員，澎湖縣政府消防局隊員、小隊長、科員等職務，消防服務年資20年，近5年考績均列甲等，記功6次，嘉獎160次。除各項救災救難表現優異外，更協助規劃疫情救護勤務，成立防疫專責隊並擔任防疫業務幕僚等工作，均圓滿達成任務，足為表率。

    義消馬公分隊分隊長蔡英輝，高中畢業，2009年加入義消總隊，歷任義消隊員、小隊長、副分隊長等職務。重要事蹟為2017年東文里房屋火警、2018年光復路住宅火警、中興路鐵皮屋火警、東衛來福彈藥庫火警、2020年西文里房屋火警、2021年馬公豐成五金行廢棄物火警等災害搶救，蔡員身任義消幹部，冒險犯難率義消人員深入火場，協助撲滅火勢，防阻危害擴大，領導有方且事蹟具體，足為義消典範。

    今年全國鳳凰獎消防、義消楷模，10月1日至22日由「複核小組」訪查審核各楷模受薦人員資格及相關事蹟後完成決選，共計選出消防楷模30名及義消楷模29名。

    義消馬公分隊長蔡英輝，榮獲今年鳳凰義消楷模。（澎湖縣消防局提供）

    義消馬公分隊長蔡英輝，榮獲今年鳳凰義消楷模。（澎湖縣消防局提供）

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