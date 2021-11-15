為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男大生誤認網友「妹有意」而性侵 高院依「情堪憫恕」減刑

    高等法院認為，小怡坦承雙方「有一點曖昧」，以致陳男無法克制自己情慾鑄下大錯，依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。（資料照）

    高等法院認為，小怡坦承雙方「有一點曖昧」，以致陳男無法克制自己情慾鑄下大錯，依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。（資料照）

    2021/11/15 14:28

    〔記者楊國文／台北報導〕19歲的陳姓男大生心儀長相甜美的女網友「小怡」，展開熱烈追求稱呼她「寶貝」，甚至表白稱「我們結婚吧」，她則暧昧回以「愛你唷」的貼圖，陳男誤以為是「郎有情，妹有意」，竟在約她到住處時將她性侵得逞，高等法院認為，小怡坦承雙方「有一點曖昧」，以致陳男無法克制自己情慾鑄下大錯，依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。

    判決指出，陳姓男大生去年1月透過網路交友軟體認識小怡，2人從朋友關係，快速進展到有一點曖昧之情，陳男對小怡心動，頻頻獻殷勤，還暱稱她為「寶貝」。

    小怡似欲拒還迎，稱讚陳男「適合當老公」，還傳送「愛你唷」、「我好愛好愛你哦」的貼圖等陳男，陳男因此心花怒放，傳送「確定愛我嗎」、「妳最可愛」、「抱一個」、「妳以後可以睡我家」、「我們結婚吧」等訊息給小怡。

    去年2月間，陳男邀請小怡到他房間參觀，卻情不自禁，使用蠻力將小怡性侵得逞。小怡不滿遭性侵，對陳提告。

    高院審理認為，從陳男2人互傳訊息內容可以認定其關係密切，陳男已對小怡產生情愫，因未能克制本身情慾而犯下性侵犯行，並非以暴力、脅迫方式性侵小怡，若以強制性交罪的最低度定刑3年徒刑將他論處，仍嫌過重，因此依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    運將下藥性侵大學女同學及其女房東 判刑11年半定讞
    2021/11/15 11:12

    運將下藥性侵大學女同學及其女房東 判刑11年半定讞
    懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑
    2021/04/25 15:26

    懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑

    超夯「黑科技褲」回購率高達95%
    性侵惡狼逃19年 受惠釋憲減刑半年
    2019/07/10 05:30

    性侵惡狼逃19年 受惠釋憲減刑半年
    慾火難耐「情可憫恕」 性侵竟減刑
    2017/06/12 06:00

    慾火難耐「情可憫恕」 性侵竟減刑

    治療對 肺高壓患者能重拾翅膀翱翔
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播