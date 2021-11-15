男大生誤認網友「妹有意」而性侵 高院依「情堪憫恕」減刑

高等法院認為，小怡坦承雙方「有一點曖昧」，以致陳男無法克制自己情慾鑄下大錯，依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。（資料照）

2021/11/15 14:28

〔記者楊國文／台北報導〕19歲的陳姓男大生心儀長相甜美的女網友「小怡」，展開熱烈追求稱呼她「寶貝」，甚至表白稱「我們結婚吧」，她則暧昧回以「愛你唷」的貼圖，陳男誤以為是「郎有情，妹有意」，竟在約她到住處時將她性侵得逞，高等法院認為，小怡坦承雙方「有一點曖昧」，以致陳男無法克制自己情慾鑄下大錯，依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。

判決指出，陳姓男大生去年1月透過網路交友軟體認識小怡，2人從朋友關係，快速進展到有一點曖昧之情，陳男對小怡心動，頻頻獻殷勤，還暱稱她為「寶貝」。

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小怡似欲拒還迎，稱讚陳男「適合當老公」，還傳送「愛你唷」、「我好愛好愛你哦」的貼圖等陳男，陳男因此心花怒放，傳送「確定愛我嗎」、「妳最可愛」、「抱一個」、「妳以後可以睡我家」、「我們結婚吧」等訊息給小怡。

去年2月間，陳男邀請小怡到他房間參觀，卻情不自禁，使用蠻力將小怡性侵得逞。小怡不滿遭性侵，對陳提告。

高院審理認為，從陳男2人互傳訊息內容可以認定其關係密切，陳男已對小怡產生情愫，因未能克制本身情慾而犯下性侵犯行，並非以暴力、脅迫方式性侵小怡，若以強制性交罪的最低度定刑3年徒刑將他論處，仍嫌過重，因此依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，判他1年8月徒刑。還可上訴。

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