性侵惡狼逃19年 受惠釋憲減刑半年

2019-07-10

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹男子邱瑞文性侵並強盜女高中生小婕（化名），逃亡19年後被依一枚指紋與一滴血定罪，新竹地院依強盜強制性交罪判刑13年半。全案上訴高院，合議庭指出竹院當時以「累犯」加重邱的刑期，未考量大法官釋字775號精神，判決有瑕疵，9日予以撤銷，改判減刑為13年，可上訴。

合議庭表示，邱瑞文先犯下竊盜案件判刑10月，1996年7月17日執行完畢，又在1999年間性侵強盜小婕，被原審認定屬刑法規定的「累犯」，加重其刑至13年半；惟此判決有違大法官今年2月22日所做成的775號解釋。

775號解釋認為累犯加重本刑部分，若不分情節，一律加重最低本刑，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，不符罪刑相當原則。

竊盜後性侵 兩者不算累犯

合議庭解釋，邱瑞文之前犯的是竊盜，本案犯的是強盜強制性交結合犯行，前後案罪名不同、罪質迥異、侵害法益有差別，依照釋字775號精神，本案不應用累犯加重其刑；合議庭認為，原審宣判時，775號解釋還未做成，而今上訴到高院，就應依釋憲意旨裁判，決議撤銷原判決，改判13年，沒收犯罪所得7000元。

1999年6月12日，邱瑞文在新竹市附近，見小婕試圖協助一名受困電梯幼童，佯稱要幫忙脫困，需工具開啟電梯，請小婕返家找工具，沒想到尾隨其後，趁大門打開之際，衝入廚房拿起菜刀，架在小婕脖子上，強行猥褻口交，還奪走7000元。

小婕把邱的精液吐在衛生紙上，當成證物報警，因當年DNA資料庫不足未能緝凶，2016年7月12日，邱瑞文在竹北市「順口檳榔攤」偷竊時割傷自己，在牆面留下一滴血與一枚指紋，警方循著指紋查到邱瑞文，比對DNA，發現與性侵小婕的惡狼吻合，去年8月拘捕到案。

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