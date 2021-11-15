運將下藥性侵大學女同學及其女房東 判刑11年半定讞

華姓運將先性侵女同學再對女房東下藥並硬上，被依乘機性交罪與以藥劑、侵入住宅強制性交罪，判刑11年6月定讞。（示意圖）

2021/11/15 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水華姓計程車司機2018年先後對其大學女同學與女房東性侵，華男雖辯稱都是合意性交，但最高法院維持高等法院更一審見解，認定華男涉犯乘機性交罪與以藥劑、侵入住宅強制性交罪，判刑11年6月定讞。

判決指，2018年8月2日上午10時，華男相約曾為大學同學的小美（化名）拜拜、用餐時，待小美飲下他提供的酒精飲料並意識不清後，載小美返回住處性侵得逞；華男另因開計程車結識房東小雅（化名）並租屋，同年11月25日晚間7時許，華男見小雅返回租屋處，藉口提供雞湯、紅色膠囊等養生保健食品為由，將FM2摻入其中，待小雅喝下頭暈之際，1夜連續性侵3次得逞。

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但華男到案否認性侵，辯稱是小美、小雅主動，他才分別與2人合意性交，且他雖因失眠取得醫師開立處方，取得具FM2成分的服爾眠錠，但絕對沒有對小雅下藥。

士林地院一審認為，根據華男與小美的LINE對話內容，小美並未表示愛意，且小美是因為從事保險業才於畢業後重新與華男聯繫卻受害，至於小雅受害前僅吃過超商微波食品與華男給的食物，超商食品在無外力介入可能情況下，只有華男提供的食物有摻FM2的可能，且小雅體內確實驗出FM2反應。

士院審酌華男為滿足個人性慾，先後性侵小美、小雅，分別依乘機性交罪判刑4年，以藥劑、侵入住宅強制性交罪則判8年6月，定合併應執行刑11年6月。案經上訴，高院二審改判華男15年6月，遭最高法院撤銷發回。高院更一審審理後維持士院判決結果，並由最高法院駁回上訴定讞。

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