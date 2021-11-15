為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    海線2派人馬談判破局 虎尾鎮當街棍棒亂打 2傷送醫、8人法辦

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    2021/11/15 06:55

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林又發生暴力事件，馬路就是格鬥場，繼林內早餐店聚眾砸店後，14日在光天化日下，兩派人馬在虎尾鎮一家KTV停車場上演全武行，持球棒互毆，其中1人下巴碎裂、1人肋骨骨折，警方循線追查掌握為兩派共10人，除住院的兩人外，其餘8人由警方帶回製作筆錄，詢後依聚眾毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

    雲林又發生暴力事件，虎尾鎮昨天早上兩派來自雲林沿海的兩派年輕人疑似聚眾談判，當街上演全武行，雙方都有人掛彩，甚至倒地不起。

    虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾又登上全國版新聞了！這次不是建設、活動、景點⋯，而是打群架 鬥毆，公部門一直努力改變虎尾形象，麼會一眼不合就上全國版了，拜託年輕朋友，氣盛時找正常管道發洩 好嗎？不要再把虎尾當作格鬥場，可以嗎？

    警方調查，兩派人馬分別來自台西及麥寮，分別由丁姓男子、廖姓男子帶頭，雙方在至虎尾鎮文科路一家KTV停車場談判，雙方一言不合，棍棒齊分，往死裡打，整個過程被行經附近的民眾錄下，並報警處理。

    警方抵達現場後，打架的人馬已經鳥獸散，僅剩1部轎車，警方調閱路口監視器，循線追查作案車輛，發現兩派各有5人，在打架後都有受傷，其中兩人傷勢較重，已送往醫院急救，事發時現場有6部車輛，警方並併查扣作案棒球棒、長短棍棒及槍枝1把，詢後依聚眾鬥毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送辦。

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市KTV電梯推擠碰撞引發口角 混亂中1頭撞傷、1被刺傷濺血
    2021/11/14 13:22

    北市KTV電梯推擠碰撞引發口角 混亂中1頭撞傷、1被刺傷濺血
    草屯鎮KTV前2派人馬打群架 6人送辦
    2021/11/14 13:17

    草屯鎮KTV前2派人馬打群架 6人送辦

    金馬影后維持「三好」秘訣靠「它」！
    2派人馬債務糾紛相約談判 助陣友人半途落跑債主慘被毆進ICU
    2021/11/13 15:10

    2派人馬債務糾紛相約談判 助陣友人半途落跑債主慘被毆進ICU
    馬公市知名早餐街疑爆排隊糾紛 3男2女當街打群架
    2021/11/08 13:27

    馬公市知名早餐街疑爆排隊糾紛 3男2女當街打群架

    New Focus Lv2超質型
    社子橋下大械鬥23人獲法院交保 檢方將提抗告
    2021/11/05 17:35

    社子橋下大械鬥23人獲法院交保 檢方將提抗告
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播