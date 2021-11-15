海線2派人馬談判破局 虎尾鎮當街棍棒亂打 2傷送醫、8人法辦

雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

2021/11/15 06:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林又發生暴力事件，馬路就是格鬥場，繼林內早餐店聚眾砸店後，14日在光天化日下，兩派人馬在虎尾鎮一家KTV停車場上演全武行，持球棒互毆，其中1人下巴碎裂、1人肋骨骨折，警方循線追查掌握為兩派共10人，除住院的兩人外，其餘8人由警方帶回製作筆錄，詢後依聚眾毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

雲林又發生暴力事件，虎尾鎮昨天早上兩派來自雲林沿海的兩派年輕人疑似聚眾談判，當街上演全武行，雙方都有人掛彩，甚至倒地不起。

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虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾又登上全國版新聞了！這次不是建設、活動、景點⋯，而是打群架 鬥毆，公部門一直努力改變虎尾形象，麼會一眼不合就上全國版了，拜託年輕朋友，氣盛時找正常管道發洩 好嗎？不要再把虎尾當作格鬥場，可以嗎？

警方調查，兩派人馬分別來自台西及麥寮，分別由丁姓男子、廖姓男子帶頭，雙方在至虎尾鎮文科路一家KTV停車場談判，雙方一言不合，棍棒齊分，往死裡打，整個過程被行經附近的民眾錄下，並報警處理。

警方抵達現場後，打架的人馬已經鳥獸散，僅剩1部轎車，警方調閱路口監視器，循線追查作案車輛，發現兩派各有5人，在打架後都有受傷，其中兩人傷勢較重，已送往醫院急救，事發時現場有6部車輛，警方並併查扣作案棒球棒、長短棍棒及槍枝1把，詢後依聚眾鬥毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送辦。

雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

雲林又發生暴力事件，人派人馬當街上演全武行。（記者詹士弘翻攝）

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