週三中部以北提防雷雨 南部高溫飆36度

週三受鋒面影響，中部以北將有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/04/22 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（23日）中部以北有雨，且伴隨雷擊及強陣風，同時因降雨北部高溫會略微下降，不過南部近山區或河谷，仍可飆36度高溫。

中央氣象署預報，週三因鋒面影響，中部以北及東半部地區，將有局部短暫陣雨；南部地區則是雲量增加，而中部以北也會有較大雨勢發生的機率，且會伴隨著雷擊以及強陣風，午後各地山區則會有局部短暫雷陣雨。金門、馬祖及清晨中部以北地區，易有局部霧或低雲恐影響能見度，請民眾多加注意。

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溫度方面，週三的高溫因降雨影響，會略微下降，北部及宜、花地區約29、30度；中部及台東地區約31、32度；南部地區還是可以來到30至34度，同時南部近山區或河谷，恐有35、36度左右或以上高溫發生的機會，至於各地低溫普遍約22至25度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週四起鋒面通過後，因東北季風南下，中北部、東半部地區，將會稍微降溫，而鋒面則影響嘉義以北及東半部地區，天氣為多雲或陰有短暫陣雨、雷雨；南部為多雲或多雲時晴偶有短暫陣雨的天氣型態。

紫外線指數部分，週三台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週三中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三南部近山區或河谷，可達36度高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三中部以北受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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