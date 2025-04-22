4/22 今彩539頭獎開1注！800萬獎落基隆

4月22日開獎的第114000099期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/22 22:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月22日開獎的第114000099期今彩539頭獎開出1注，由基隆市仁愛區愛四路26之1號（1樓）「買希望彩券行」開出。第114000046期大樂透頭獎則摃龜。

第114000046期大樂透中獎號碼「01、06、14、19、35、49，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得75萬9702元；參獎共46注中獎，每注可得3萬5571元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬1559元；伍獎共1660注中獎，每注可得2000元；陸獎共2460注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5648注中獎，每注可得400元；普獎共3萬0535注中獎，每注可得400元。

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第114000046期49樂合彩中獎號碼為「01、06、14、19、35、49」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共137注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4083注中獎，每注可得1250元。

第114000099期今彩539中獎號碼為「08、19、23、27、31」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共264注中獎，每注可得2萬元；參獎共7093注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3719注中獎，每注可得50元。

第114000099期39樂合彩中獎號碼為「08、19、23、27、31」。四合8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共289注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1244注中獎，每注可得1125元。

第114000099期3星彩中獎號碼為「546」。壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第114000099期4星彩中獎號碼為「1085」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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