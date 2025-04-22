康橋學生車隊車禍 校方晚間調整後續行程

康橋國際學校騎單車環島，行經彰化埤頭路段時遭逆向車輛撞擊，十多台腳踏車導成一團。（民眾提供）

2025/04/22 21:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高一學生單車環台，22日發生學生車隊遭轎車疑逆向行駛闖入，導致7名學生受傷，校方晚間決定，事故發生班級學生由家長帶回返家休息，其餘車隊行程調整，23日全體暫停騎乘，24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，25日同樣更換安全騎乘路線，繼續完成活動。

校方說明，22日除受傷學生外，其餘師生接續騎乘或乘車至台中下榻飯店，校方下午已派輔導老師前往會合，將進行團體輔導及個別輔導。

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學校並說明7名車禍受傷學生中，3名學生經醫師處置完離開醫院，搭車隨隊伍進駐下榻飯店；1名學生先留院觀察是否有腦震盪症狀，後已轉診回台北醫院；2名外傷較重學生經家長同意由救護車轉送台北的醫院治療；1名重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍須在加護病房觀察狀況，再決定後續治療方式。

學校召開緊急應變會議後，後續行程處理方式如下：1.事故發生班級學生明日（23日）由家長帶回返家休息。2.其餘學生後3天行程調整方式：23日全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，導師可多關心學生的心理狀況。

24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程，25日更換騎乘路線，走安全的自行車道為主，繼續完成典禮，校方說明，康橋國際學校單車環台活動已舉辦16屆，前後參加學生數超過3700位。

這次參加學生共300位，學校師長30位，學生皆自由報名參加，需經半年的體能加強和8次行前車訓，活動為期12天，以順時鐘方向經台灣東部往南，在經西部北上，全程由捷安特（巨大）專業團隊負責活動規劃安排、領騎、補給、維修和交管維護，對於發生這次嚴重意外，學校深感遺憾和不捨，詳細事故原因待警方調查釐清，學校會盡全力提供受傷學生和家長相關協助，祈求受傷學生都能早日康復。

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