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    首頁　>　社會

    男大生持續好轉拔鼻胃管進食、看書 問盧秀燕「犯人被抓了嗎？」

    男大生在前天清醒拔管能說話，今天持續好轉也拔掉鼻胃管能進食、看書。（家屬提供）

    男大生在前天清醒拔管能說話，今天持續好轉也拔掉鼻胃管能進食、看書。（家屬提供）

    2021/11/14 11:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲宋姓男大生7日遭瑪莎拉蒂3惡煞打破頭重傷昏迷，傷勢持續好轉，在前天清醒拔管能說話，今天持續好轉也拔掉鼻胃管能進食、看書，盧秀燕上午前往探視，宋生更問她「犯人被抓了嗎？」宋母轉述2人見面經過，兒子也告訴盧「沒事的、我會好的，我OK！」顯得很貼心，她也說兒子現在能吃布丁了，能正常吃喝，希望能離開病床好起來。

    盧秀燕今天上午探望宋生時，面對宋生詢問，回應已經抓到人、會嚴辦。宋母也說，兒子目前心情平靜，對於案發狀況不敢問兒子，「不敢讓他心情激動」，她告訴兒子「媽媽非常愛你，滿滿滿的，不能沒有你」，只要兒子健健康康。

    案發之初宋母對台中治安失望曾表示要搬到鄉下，她也說，看到判決出來，仍會去鄉下過純樸的生活，強調希望嫌犯受到嚴厲懲處，不要保釋釋放，至於3嫌家屬在媒體前表示歉意，目前都未與她聯絡。

    中榮︰恢復情形超出預期 預計明轉普通病房

    盧秀燕今天在台中榮總院長陳適安、副院長傅雲慶及神經醫學中心主任沈烱祺陪同到院內探望宋生，沈烱祺表示，宋生恢復情形超出預期，也展現笑容，預計明天可轉到普通病房。

    宋母欣慰說兒子現在能吃布丁了，能正常吃喝，希望能離開病床好起來，中榮神經醫學中心主任沈烱祺說明病情。（記者蔡淑媛攝）

    宋母欣慰說兒子現在能吃布丁了，能正常吃喝，希望能離開病床好起來，中榮神經醫學中心主任沈烱祺說明病情。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕探望宋生。（市府提供）

    盧秀燕探望宋生。（市府提供）

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