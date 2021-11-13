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    遭毆男大生清醒記起當天事 開口第一句話讓媽媽淚崩

    宋媽媽說兒子一開口就要她不要難過。（記者蘇金鳳攝）

    宋媽媽說兒子一開口就要她不要難過。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/13 13:02

    首次上稿：12:10
    更新時間：13:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕遭瑪莎拉蒂惡少毆打一度昏迷的宋姓同學傳出好消息，不但昨天提早拔管，今天在醫師探視時也能開口說話，並憶起當天車禍情形，但礙於他仍然頭痛，院方並未細問，貼心的他當宋媽媽前往探視時，開口第一句就對媽媽非常暖心的說：「不要難過等我回來，有沒有吃飯？」宋媽媽感動回應：「一定等你回來」。

    台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，宋同學恢復的情況比想像快，原本計劃下週一要拔管，但昨天下午發現恢復狀況良好，因此提早昨天拔管，預計下週一轉到普通病房，他的第一句話就是「舒服多了」。

    沈烱祺表示，宋同學已經可以開口說話了，而且記起了車禍的情形，因他頭還在痛，細節就沒有多問，因為記憶已恢復，因為除了會針對語言等復健，心靈上也要復健。

    宋媽媽表示，兒子對她的說一句話非常暖心，那就是「你不要難過，等我回來」，還問她有沒有吃飯，她則回答「一定等你回來」。

    宋媽媽並對兒子說，不要擔心，會為他討回公道，警方也會為他討回公道，並相信警方會嚴懲惡徒。

    宋媽媽說，她很感謝警方，也願意再相信警方一次，一定要嚴懲惡徒，才不會姿意妄為，不會再囂張逞兇；對於三個惡少的父母道歉，他則認為是在作秀，因為從事發到現在對方一直都沒有表達要如何負責的作法。

    此外，六分局分局長蔡元戎今也前往探視，並慰問宋媽媽，他很高興張姓男大生恢復狀況良好，祝福他早日康復。

    蔡元戎並表示，全案已送地檢署偵辦，主嫌3人收押、在場助勢的6人也都到案，警方正積極追查幕後源頭，預計近日會有結果，屆時會再對外公佈，至於是誰用球棒打宋同學，這個部份還在司法調查階段。

    中市六分局分局長蔡元戎探視宋同學，並詢問宋媽媽宋同學的恢復狀況。（記者蘇金鳳攝）

    中市六分局分局長蔡元戎探視宋同學，並詢問宋媽媽宋同學的恢復狀況。（記者蘇金鳳攝）

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