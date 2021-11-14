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    與死神拔河六天 醒來第一句話 宋同學︰媽不要難過，等我回來

    宋同學已能開口說話，並緊緊握著宋媽媽的手。（宋媽媽提供）

    宋同學已能開口說話，並緊緊握著宋媽媽的手。（宋媽媽提供）

    2021/11/14 05:30

    〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕本月七日被瑪莎拉蒂「海神」三惡煞打得顱內出血昏迷的逢甲大學宋姓學生，傷況持續好轉，昨天進展至已能開口說話，見到母親的第一句話是「不要難過，等我回來，媽媽我愛你」、「有沒有吃飯」；宋母既心疼又高興，哽咽地說「不要擔心，一定等你回來，我也愛你」。至於以張敦量為首的三煞，幕後是否有人撐腰？台中市警六分局長蔡元戎說，警方積極追查，預計近日會有結果。

    宋母感恩地說「大家集氣真的有效」，兒子很暖心，開口跟她說的第一句話是「不要難過，等我回來…我挺得住，會健康回家」，兒子又問「犯人呢？」她告訴兒子好好休息、不要擔心，會為他討回公道，相信警方會嚴懲惡徒。

    台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，宋同學恢復情況比想像快，原本計劃明（十五）日才要拔管，因恢復狀況良好而提早拔管，預計明天轉至普通病房，宋同學昨天也說「舒服多了」。

    醫師︰恢復情況比想像快

    沈烱祺表示，測試就讀商學相關科系的宋同學「一百開根號」是多少？他能答出「十」，但仍會頭痛，不過研判記憶已恢復。

    廿三歲嫌犯張敦量、十九歲陳勁豪與廿五歲李韋霖，父母陸續出面道歉，但宋母認為是作秀，事發至今對方皆未親自向她表達要如何負責。

    蔡元戎認為台中市治安平穩，此暴力事件是個案，警方正積極追查幕後源頭，預計近日會有結果。台中市長盧秀燕昨說，此件暴力事件，大家應該都有感而發。

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