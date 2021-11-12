瑪莎惡少案延燒！中警啟動除暴專案 深夜兩派口角查獲開山刀

警方帶回在場男女釐清。（民眾提供）

2021/11/12 11:33

〔記者許國楨／台中報導〕只因小擦撞，瑪莎拉蒂3煞暴打男大生引發社會譁然，台中市警局也上緊螺絲，即日起執行「全面掃除暴力專案」勤務。今天凌晨獲報北屯區一處路口有10多人聚集疑似爭吵，立即啟動快打直衝現場，經查是因朋友相約出遊爭風吃醋起口角，並無鬥毆情事，但警方仍在其中一男車上發現開山刀，當場查扣並依法送辦，不容小爭端衍生治安事故。

為防範再發生街頭暴力，台中市警局長蔡蒼柏昨宣示即日起執行「全面掃除暴力專案」，實施密集性臨檢掃蕩作為，徹底肅清暴力亂源，除針對KTV、酒店、PUB、卡拉OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安場所，實施密集性擴大臨檢勤務外，另輔以「封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，安定台中治安狀況。

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而第五分局今天凌晨正在執行路檢勤務，獲報轄內軍功路與松竹路口停車場旁發生10多人聚集，且有疑似肢體衝突事件，不敢大意，立即啟動快打部隊趕赴，發現現場有兩方人馬，其餘人已早一步離去。

警方檢視現場無人受傷及鬥毆跡象，雙方也否認有打架情事，經查雙方都認識相约開車出遊，原在現場聊天，疑因男女爭風吃醋引發口角，其他友人見此遊興全失，紛紛自行離去；警方經雙方車主同意，目視所及之處，於劉男車上發現一把開山刀，將6人帶返所釐清案情，認定劉男無故攜帶危險物品，除查扣開山刀並依社會秩序維護法送裁處。

警方呼籲，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

警方啟動快打部隊趕赴現場。（民眾提供）

警方啟動快打部隊趕赴現場。（民眾提供）

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