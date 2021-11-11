男大生擦撞海神遭打昏 議員戴安全帽諷刺台中治安惡化

多名市議員戴上安全帽諷刺台中治安，並要求換警察局長。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/11 12:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中逢甲大學生擦撞瑪莎拉蒂，竟遭惡煞圍毆昏迷，今天在市議會交通地政業務質詢成為民進黨市議員質詢的焦點，質疑「台中市治安怎麼了？」市議員並戴上安全帽反諷，指明明就是組織暴力，警方竟還縱放，痛批警察局長蔡蒼柏至今未發言，根本是到台中市養老，要求市長盧秀燕將蔡蒼柏換掉，若不換掉，就將市長盧秀燕換掉，眾人並高呼「換掉局長」

副市長陳子敬表示，已指示警察局持續偵辦、調閱相關影像了解，針對外界關切警員對於「現行犯」的執法定義問題，將由檢察官進一步認定；他也強調，對於加害者的惡行不法，市府一定會嚴查重辦，絕不寬貸。

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民進黨市議員謝志忠、王立任、張耀中、張玉嬿、林德宇、林祈烽、黃守達、鄭功進、陳淑華、謝明源、邱素貞及蕭隆澤等多位市議員今天都對男大生只是擦撞瑪莎拉蒂，就被開車的惡煞撂人圍毆表達憤怒，質疑台中的治安究竟怎麼了。

謝志忠、王立任都質疑，嫌犯當場打人且還撂人來打，就是現行犯且組織犯罪，但是警察局卻縱放，根本嚴重失職。張耀中指出，蔡蒼柏將要退休，事件發生沒有講過一句話，根本是來養老的。張玉嬿表示，治安不好誰敢來台中觀光、念書，難道在台中走在路上都要戴安全帽。

市議員林祈烽等人表示，警察處理車禍案件有一定的程序，但因車禍案件發生鬥毆行為，到場處理的員警就必須要有警覺，第一時間就要將涉案行為人全部帶回警局釐清身分與案情，怎麼可以任憑糾眾動手的一方態度行徑這麼嚣張惡劣？甚至還縱放人犯回去串供、串證？今天事件會演變到這種局面，警察要負最大的責任，盧市長更要負起督導不周的責任！

陳淑華痛心的說，服務處這兩天有接到許多外縣市民眾的電話，有北部家長說，他小孩快讀大學了，將不讓小孩到台中市讀書！台中市警方現在在處理糾紛事件時，大多採比較輕的法條處理，才會發生輕縱犯人事件。只要發生類似事件，台中市都輕辦、縱放犯人。這樣有辦法阻絕犯罪事件？對於揪眾犯罪份子有嚇阻的作用嗎？

邱素貞指出，只是一個擦撞就被打成遍體鱗傷，警方卻無積極作為，非常不應該，難怪外界質疑警方害怕黑道。

多名市議員痛批台中市根本不是宜居城市，而是移居城市。（記者蘇金鳳攝）

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