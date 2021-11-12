圍毆大學生命危 涉殺人未遂等重罪 瑪莎拉蒂3煞 收押禁見

宋姓大學生被瑪莎拉蒂三名惡煞圍毆重傷命危一案，台中地院裁定三名惡徒羈押禁見。圖為張敦量（灰衣者）持棒球棍威脅宋姓大學生（黑衣）的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/12 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨、蔡淑媛／台中報導〕宋姓大學生被瑪莎拉蒂三名惡煞圍毆重傷命危一案，台中檢警昨天發現，首惡張敦量、共犯陳勁豪與李韋霖，涉嫌圍毆宋男之外，更兇殘的是，陳、李涉嫌架住宋男，由張嫌將宋男當成砂包猛擊，打得倒地後，張嫌還不罷手，再猛力腳踹宋男頭部，這一踹，把宋男踹得顱內出血命危，也把自己與共犯全踹進看守所，台中地院以涉嫌殺人未遂等罪名，且有串供、逃亡、反覆犯罪等疑慮，昨天下午裁定三名惡徒羈押禁見。

被害人腦壓下降 未脫離危險期

首惡張敦量（二十三歲，瑪莎拉蒂登記於張母名下）是彰化縣一家知名食品大廠的富二代，該食品公司被網友狂洗負評。

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台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺表示，宋姓大學生傷勢往好的方向發展，觀察腦壓持續穩定下降，會進一步減藥、拔除呼吸器，但他尚未脫離七天的危險關鍵期。

三嫌供詞矛盾 有串供逃亡之虞

台中地檢署與警方偵查時，共犯陳勁豪（十九歲）與李韋霖（二十五歲）都辯稱「沒打人」，證據卻顯示，兩人涉嫌幫助張嫌施暴，中檢聲請羈押三人，台中地院合議庭認為，張敦量涉嫌強制罪、傷害罪與殺人未遂罪，殺人未遂罪是最輕本刑五年以上徒刑之罪，他另有逃亡之虞；陳、李則涉嫌強制與傷害罪，三人供述矛盾不一，有勾串共犯或證人之虞，三人最近又有其他暴力事端，顯示有反覆犯罪之虞，裁定羈押禁見。

中市警局六分局員警第一時間偵辦時，認定三人僅構成傷害罪，再以非現行犯等理由，兩度縱放三嫌，台中地檢署已分案調查是否有縱放犯人之虞。

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