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    首頁　>　社會

    藥頭三窟如狡兔 警追半年破槍毒

    金山警方在蔣姓男子萬里租處，查獲一把改造手槍、一個彈匣及10顆子彈；警訊後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（記者林嘉東翻攝）

    金山警方在蔣姓男子萬里租處，查獲一把改造手槍、一個彈匣及10顆子彈；警訊後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（記者林嘉東翻攝）

    2021/11/12 09:58

    〔記者林嘉東／新北報導〕蔣姓男子吸毒成癮，開銷不小，乾脆當起藥頭販毒，利用藥腳（向他購毒的毒蟲）當人頭，在金山、萬里到處租屋藏匿，躲避警方追緝，但魔高一尺道高一丈，金山警方掌握他3處藏匿點後，漏夜埋伏，一舉在他藏匿處搜出一把改造槍枝與毒品；警訊後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

    新北市警局金山警分局年初破獲多起安非他命吸食毒品案件，經偵查隊偵蒐分析比對，發現吸食者都是向蔣姓藥頭購買毒品。

    警方擴大追查發現，蔣嫌為躲避警方查緝，利用藥腳當人頭，在金山區及萬里區3 處公寓、社區大樓內租屋，供他藏匿。

    經偵查隊長陳文雄動員大批警力埋伏跟監，掌握他作息與藏匿點後，前天至萬里區玉田路社區大樓搜索，當場在屋內逮到他，另在屋內查獲一把改造手槍、一個彈匣及10顆子彈、1包安非他命、7包K他命、20包毒品咖啡包。

    警方隨後，逐一逮捕替蔣男租屋的藥腳，張姓女子及潘姓、謝姓男子。警訊後，將蔣等4人依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    金山警分局長林詮峰表示，蔣嫌擁槍自重，平時流竄於金山、萬里地區販毒，為逃避警方追緝，藏匿在三處承租處所，經同仁近半年多追捕，皇天不負苦心人，終將蔣嫌等4人一網成擒，淨化金山地區治安。

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    蔣姓男子利用藥腳當人頭，在新北市金山、萬里到處租屋藏匿，躲避警方追緝。金山警方掌握他3 處藏匿點後，漏夜埋伏將他逮捕；警訊後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    蔣姓男子利用藥腳當人頭，在新北市金山、萬里到處租屋藏匿，躲避警方追緝。金山警方掌握他3 處藏匿點後，漏夜埋伏將他逮捕；警訊後，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

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