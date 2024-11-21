工廠火災惹禍！花蓮美崙連續一週飄惡臭 議員要求縣府調查

花蓮市美崙工業區一家固體再生燃料SRF製造工廠，因大量木屑、廢塑膠堆置悶燒，造成市區飄惡臭。（縣議員魏嘉賢提供）

2024/11/21 11:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市美崙地區連續一週空氣中飄散惡臭，民眾到處陳情但仍無法改善，痛批「縣政府就在美崙，官員鼻子是壞了嗎？」花蓮縣議會今天上午二三讀會臨時動議，包括議員魏嘉賢、楊華美都要求縣府說明。對此環保局表示，原因是美崙工業區一家固體再生燃料SRF的製造工廠發生火災、目前仍有悶燒，目前已採樣化驗，結果出來前暫停操作。

花蓮市美崙工業區在市區東北側海邊、靠近奇萊鼻一帶，群集包括花蓮市垃圾掩埋場、工廠等嫌惡設施，最近東北季風增強，美崙民眾反映，包括化道路、中興路、永興路、中美路一帶上週五起天天聞到惡臭，環保局每天接到民眾陳情電話、然臭味並沒有改善，民眾在網路論壇提到「聞起來不像垃圾發餿的氣味，像是菸蒂泡水的味道」！

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花蓮縣議會今天上午二三讀會，議員提臨時動議，包括魏嘉賢、楊華美等議員都要求環保局進一步說明。魏嘉賢強調，昨晚上至少超過20人打電話陳情「臭到無法入睡」，甚至連吉安都有民眾反映。他說，目前得知是工廠的木屑、塑膠料發生燃燒產生的惡臭，恐產生戴奧辛，影響民眾健康權益，請縣府必須調查並公開事發原因、立即改善，如有健康受影響的民眾請縣府要站出來代位求償。

對此花蓮縣環保局副局長饒慶龍說，來源是花蓮市美崙工業區一家固體再生燃料SRF製造廠，由於工廠內堆置大量木屑、塑膠料、廢塑膠瓶等原料，疑因底部蓄積可燃的沼氣，工廠在本月11日夜間發生火災，消防局有前往撲滅，但因量體很大，直至今天都還有悶燒。

環保局表示，縣府18日起每天關心進度，也派員到場執行異味檢測、採樣後送實驗室以氣象層析質譜儀化驗分析是否含有毒化學物，也檢測空氣戴奧辛含量，縣府聯合稽查後目前要求廠商暫停操作，等待化驗結果才能重新操作。

花蓮縣議會上午二三讀會，議員魏嘉賢提緊急動議，要求環保局公開說明惡臭原因。（民眾提供）

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