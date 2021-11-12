執勤竄改車禍紀錄、竊影像誹謗長官 保警慘了

丁姓保警涉偽造文書、竊影像誹謗長官，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2021/11/12 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕保安警察第二總隊屏東小隊丁姓警員因與劉姓小隊長不睦，涉嫌竊取監視影像，欲誹謗劉收賄外，他在執勤時，竟竄改事故紀錄，被高雄高分院依偽造文書等罪，判刑2年4月，可上訴。

判決書指出，2018年9月11日下午，台灣金屬公司顏姓職員攜帶5000元紅包，贊助屏東加工出口區廠商協進會與屏東小隊聯合舉辦中秋烤肉活動，劉姓小隊長通知協進會曾姓總幹事前來拿取。

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被告丁姓保警因與劉員不和，在隊部利用他人帳號、密碼輸入電腦，取得顏女手持紅包與劉員交談監視畫面後，與其妻薛婦共謀，由丁以個人電腦播放上開影像，再用手機側拍後，燒錄成光碟。

2019年2月底，薛婦把光碟交予柯姓男子，並稱內有劉員收賄證據，希望他訴諸媒體，柯取得光碟後告知劉員始曝光。

此外，2019年1月24日上午，柯員駕駛警車巡邏，行經屏東市經建路與園北街口（即屏東加工出口區第2號內出口）時，與騎電動車劉姓女子發生車禍，他卻未依規定通報，後因劉女要向雇主請假，丁員進入警政署交通事故案件處理系統，涉嫌竄改事故當事人登記聯單內容後，交予劉女使用。

至於丁姓夫婦涉嫌加重誹謗劉姓小隊長部分，法官判處2人各有期徒刑4月，可易科罰金。

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