開放買菸上香悼念過世老狗 「網紅」挨罰1萬元提訴駁回

王姓網紅相當疼愛陪了他13年的愛犬，在愛犬過世後替牠製作紀念影片。（擷取自網路）

2021/11/11 18:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有數萬名粉絲的王姓網紅，陪伴13年的狗狗過世，他在臉書刊登開放粉絲買菸上香，1支菸10元、限額10支，讓粉絲參與哀悼，桃市府衛生局接獲檢舉，去年12月依「菸害防制法」裁罰王男10萬元，王男訴願被駁回，向桃園地院提起行政訴訟，主張香菸是香的替代品，10元則是服務費，且僅有限量10支，並無實際販售菸品，但法官認為他提供的上香服務，已附帶分支販售菸品，衛生局裁罰並無違誤，駁回王男之訴。

王男在臉書刊登開放代幫狗狗以菸品上香，文中提及菸品名稱及「1支煙香10元，限額10支，1人最多買5支，因為太多香我會點太累所以限額...要的底下留言，我看心情選人」，被網友截圖向衛生局檢舉，衛生局認為王男已違反「菸害防制法」不得以自動販賣、郵購、電子購物或其他無法辨識消費者年齡之方式、販賣單位不得少於20支及其容物淨重低於15公克之包裝方式販售菸品，對他裁罰1萬元。

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王男訴願被駁回，向法院提起行政訴訟，他主張，因手上沒有香才以香菸替代，香菸只是上香的替代品，10元則是服務費，雖然文中沒有寫明「服務費」，但內文看得出來，衛生局是斷章取義，實際上他並無兜售菸品意圖及行為，數量也僅有10支，購買的粉絲都經過挑選；衛生局則主張，王男文中提及菸品名稱、數量，透過網路難以辨認消費者年紀，已明確違反規定，且法規並無規定販售菸品的行為或意圖，須以寄送給對方等實際交易才構成。

法官認為，王男所刊登的文章提及菸品名稱、數量等內容，他所提供的代上香服務，已附帶分支販售香菸行為，違反菸害防制法明確，衛生局以最低罰鍰額度裁處1萬元並無違誤，駁回王男之訴。

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