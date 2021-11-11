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    首頁　>　社會

    藥頭租大樓暗藏毒品分裝場被瓦解 抄出200多包、分裝工具

    陳姓藥頭（中）租大樓暗藏毒品分裝場，被高市刑大偵破瓦解，警方查獲200多包毒品、分裝工具。（民眾提供）

    陳姓藥頭（中）租大樓暗藏毒品分裝場，被高市刑大偵破瓦解，警方查獲200多包毒品、分裝工具。（民眾提供）

    2021/11/11 11:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子和林姓女友租屋涉嫌分裝毒品咖啡包，賣給下游蘇姓藥頭，再轉賣給其他藥腳，高市刑大向上溯源，逮獲3名藥頭，查扣毒品咖啡包200包、K他命44.97公克，以及攪拌器、封口機等分裝工具，另查獲1顆子彈和點鈔機、現金1800元，警方緝毒時陳嫌一度在門外高喊「不要抓我」，疑向通風報信，警方迅速制服陳男，衝入屋內查扣毒品，3人全被依毒品危害防制條例移送法辦。

    據了解，藥腳指毒品咖啡包每包賣500元不等，陳男（26歲）、蘇男（22歲）坦承販毒，但林女（22歲）否認販毒，陳男供稱販毒所得全拿來還債，警方調查交易毒品地點多在超商外，或陳男租處大樓下的大廳內。

    刑大偵四隊今指出，蘇嫌日前遭保大特勤中隊查獲114包毒品咖啡包，研判涉嫌從事販毒牟，即報請檢方偵辦，由刑大毒品查緝中心共組專案小組偵辦，經多日跟監、埋伏，見時機成熟，上月19日發動第一波搜索，查獲蘇姓犯嫌到案，查扣毒品咖啡包100包、K他命2.97公克，警方向上溯源，鎖定陳男、林女情侶檔。

    警方於11月9日發動第二波搜索，並將陳嫌及林女等2人拘提逮捕到案，查扣毒品咖啡包100包、K他命42公克，以及1小包乾燥大麻花、搖頭丸1粒、K菸1支，還查扣攪拌器、封口機、4組K盤4組等分裝工具，3人全部移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

    警方查扣大批毒品及分裝工具。（記者黃良傑攝）

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