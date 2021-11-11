「老司機」開車看A片 閃神開歪車意外暴露身分

張姓通緝犯身分曝光後拔腿想跑，不過最後仍然跑不過警員。（民眾提供）

2021/11/11 05:52

〔記者王捷／台南報導〕張姓毒品通緝犯10日下午經過市區時，因為開車分心看了朋友傳來的A片，導致車輛偏移車道，所幸張男是有多年駕車經驗的「老司機」，馬上重回正軌，但已引起警方的注意，從車牌得知毒品通緝的身分，張男被攔下時假裝配合，接著拔腿就跑，把包包甩進路邊的車底，但他最終跑不過警員，警方也在他「丟包」的背包中，查獲7包安毒，多辦他一條毒品罪。

年近50歲的張男有多次吸毒紀錄，雖然自稱做臨時工維生，但種種跡證讓警方懷疑他可能靠販毒維生，這個月他因為毒品案被通緝，因張男有多次出入院檢的經歷，也知道平日白天警方忙於交通與其他勤務，他混入車陣中不容易被發現，所以大多在白天出沒。

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不過，10日下午張男開車時，看見朋友傳來訊息，因為訊息內容是A片所以讓他分心看了一下，導致車子偏移了車道，雖然張男很快就控制了行車路線，但是因為不尋常的駕駛行為，引起正要返回警所的警員注意，同時查了張男的轎車車牌，發現張男通緝的身分。

張男被警員攔下後，他先佯裝配合交出證件，眨眼間他踢掉腳上的拖鞋轉頭狂奔，警員一邊喊支援一邊拉著S腰帶緊追在後，過程中張男企圖閃避罪責，將裝有毒品的背包甩進路邊的車底，但這些行為都被警方用密錄器蒐證，最後吸毒的張男體力上比不過平時訓練有素的警員，警員追上他後將他壓制。

警方在張男丟包的背包中，找到7小包安毒，而且每小包的重量都很平均，雖然張男辯解這些毒品都是他自己要吸食的，但警方懷疑他可能有販毒，將繼續追查上游。

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