酒店女涉殺富男友破案關鍵 彰警：「天眼系統」居首功

彰化縣警局「天眼防衛網」全縣建置9859支監視系統，偵破不少重大刑案。 （記者湯世名攝）

2021/11/11 10:57

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣東螺溪日前驚傳男子慘遭殺害棄屍案，警方鎖定林姓酒店女涉重嫌循線破案，其中關鍵之一就是靠著在東螺溪沿線建置的104支監視器追查，讓真相水落石出，縣警局今天在「天眼防衛網」記者會中強調，全縣目前已建置9859支監視系統，明年鏡頭數更將逾上萬支，為六都以外建置最完善的縣市，呼籲不法分子不要以身試法、自投羅網。

彰化縣警局長吳坤旭指出，彰化縣「天眼防衛網」監視系統建置完善，本年度全般刑案破獲率大幅提升，統計以現場攔查及運用監視器追查，共移送違反廢棄物清理法案件45件120人；國慶假期期間田中高鐵站區、彰濱工業區發生危險駕車犯罪行為，經調閱監視器追查，移送公共危險罪6案（查扣涉案機車5輛）、告發交通違規21件、函請監理站檢驗認定有無改裝車輛部分計52件及寄發約制告誡單138件；另本縣本年度統計至10月全般刑案破獲率98.08%，為警察局運用監視器打擊犯罪的執行成效斐然。

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彰化縣警局統計，本年度為加強查緝環保犯罪、防制危險駕駛及校園安全維護，警察局在本縣傾倒廢棄物及危險駕駛熱區路段的省道台61線建置77支鏡頭、台17線建置351支鏡頭、東螺溪沿線建置104支鏡頭；另在各校園周遭已累計建置1706支鏡頭，保護學生上下學的安全，建構一個「學生安全，父母安心」的安全走廊。

縣長王惠美則表示，縣府極為重視治安工作，除了編列經費汰舊換新警用汽車134輛、機車246輛及落成啟用大埔派出所、莿桐派出所，分別於前年編列經費7807萬元、去年編列經費7289萬元及今年編列經費9800萬元，明年度更預計編列經費1億2900萬元建置及維護警察局「天眼防衛網」監視系統，到今年底鏡頭數將達9859支，預計明年鏡頭數更將逾上萬支，為六都以外建置最完善的縣市，對於維持彰化縣治安的平穩極有助益。

彰化縣警局「天眼防衛網」全縣建置9859支監視系統，偵破不少重大刑案，還循線查獲改裝車競速案。（記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉行「天眼防衛網」記者會，縣長王惠美（右1）、警局長吳坤旭（右2）觀看系統操作過程。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉行「天眼防衛網」記者會，縣長王惠美（右）觀看警局破案贓物。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉行「天眼防衛網」記者會，縣長王惠美（右1）由警察局長吳坤旭（右2）陪同觀看警局破案贓物。（記者湯世名攝）

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