台中街頭又喋血！男大生載表妹補習 竟遭壯漢拉下車痛毆

宋姓大學生遭打傷，飽受驚嚇，就醫並無大礙。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/10 17:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市7日才發生宋姓大學生因擦撞瑪莎拉蒂，被打到顱內出血、一度命危，母親淚訴，「台中治安怎麼了？」而另一名宋姓男大生今天騎機車載表妹去補習路上，竟遭劉姓男子攔下，壓在地上痛毆；而劉男之前也砸5輛汽車擋風玻璃、敲壞鈑金，攻擊路人。警方逮捕劉男，全案依傷害與毀損罪偵辦中。

被毆打成傷的宋姓男大生飽受驚嚇，記不清楚案發過程的細節，他告訴家長，今天下午他騎車載著12歲表妹，要到漢口路、大雅路口旁補習班，停等紅燈時，劉男突然衝過來，將他從機車上拉下，重擊頭部等處，12歲表妹沒有受傷，趕緊跑到補習班求救。

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另有5車被砸 路人遭攻擊

立人派出所警方很快逮捕30多歲的劉男，他精神狀況不穩定，攻擊這對兄妹之前，已經攻擊約5輛汽車與路人，將汽車擋風玻璃砸毀，敲打破壞鈑金，不過，這對兄妹的家長向警方詢問案情，警方卻指稱「偵查不公開」，家屬相當不滿。

立人派出所指出，目前已經偵辦中，還在偵訊劉男，他情緒不穩，動機仍不詳。至於除了宋姓大學生，是否還有其他路人受傷？警方也還在調查，全案依傷害、毀損等罪名偵辦。

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