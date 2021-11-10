老闆給錢去換領五倍券 她竟私吞謊稱拿去買手機

警方將何、洪兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

2021/11/10 15:09

〔記者王冠仁／台北報導〕何姓男子是人力派遣公司老闆，他拿2萬4千元給鄭姓女員工，要鄭女去換領五倍券，但鄭卻私吞，還謊稱把錢拿去買手機。同公司的洪男、何男2人，開車載鄭女要去通訊行拿手機，鄭見東窗事發想落跑，但反遭洪等2人強押上車。民眾見狀報警，轄區警方循線逮到洪、何，將兩人依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

警方調查，22歲鄭姓女子在桃園中壢一家人力派遣公司上班，日前何姓老闆拿2萬4千元給鄭，要鄭去幫忙換領五倍券。鄭缺錢花用、鋌而走險，私吞這筆款項，還謊稱將這筆錢拿去台北市大同區一家通訊行買手機。

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何發現此事，日前要何、洪2名員工載著鄭女，由中壢開車到鄭女所說的通訊行拿手機；不過這些內容全都是鄭女瞎掰，她發現紙包不住火，在通訊行外想落跑，但遭何、洪攔下，2男還將鄭強推上車，並打算開車返回桃園。正當時慌張大喊救命，附近民眾以為是當街擄人，嚇得報警。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現鄭女被押上1部白色休旅車，車輛沿延平北路2段一路往北行駛、轉接環河快速道路再上國道1號往南；警方派員追查，最後在桃園楊梅中山路附近攔下休旅車並救出鄭女。

據了解，鄭女被救出時，幾乎被揍得鼻青臉腫，但她告訴警方，她知道自己做錯事、有愧老闆信任。警方最後將洪、何兩人依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

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