保暖要小心！電暖器、電熱毯火警 逾5成因接觸衣物棉被

電暖器接觸棉被起火狀況。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/10 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕未來1週將有2波冷空氣南下，隨著氣溫的下降，民眾除添加保暖衣物、更換冬季棉被，也開始使用電暖器、電熱毯等保暖類電器用品對抗寒流，台北市消防局統計，北市近3年共發生15件電暖器、電熱毯火災，提醒民眾使用要特別小心，避免意外發生。

北市消防局分析15件電暖器、電熱毯火災，其中因使用時接觸衣物棉被等可燃物造成起火燃燒者占53.3%，因電源線老化或擠壓彎折造成短路者占33.3%，且曾有睡覺時使用電暖器取暖，因擺放位置過於接近床，接觸棉被導致起火燃燒，造成市民受傷。

請繼續往下閱讀...

消防局提醒，久而未用的電暖器於使用前，應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否有破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞或收納不慎造成被覆受損情形，另電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床邊的床墊、棉被或衣物等。

若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風；電熱毯建議鋪在硬床上且避免凹折、擠壓，防止毯內電線因故造成半斷線或短路，尤其習慣鋪設於床墊入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，以防止意外發生。

入冬後也是進補的好時節，薑母鴨、麻油雞及羊肉爐等溫補鍋物是許多民眾的最愛，消防局也提醒，烹飪時應謹記「人離火熄」原則，關閉爐火或瓦斯關閉後再離開，避免因外出或忘記烹調而造成災害，同時呼籲民眾落實安裝住宅用火災警報器，確保火災發生時，及早發現並即時滅火與避難，降低人命傷亡及財物損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法